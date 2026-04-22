Spółka Do Rzeczy, wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, miesięcznika „Historia Do Rzeczy” oraz portalu DoRzeczy.pl, zadebiutuje na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku, podała spółka.

„Debiut giełdowy jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju Do Rzeczy SA. Spółka działa na rynku od 2013 roku, a wejście do obrotu publicznego wzmacnia jej transparentność, potwierdza dojrzałość organizacyjną oraz otwiera nowy etap rozwoju biznesowego i cyfrowego. W ramach dotychczasowych emisji ponad 520 inwestorów przeznaczyło na rozwój spółki łącznie 3 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą GPW, do obrotu na rynku NewConnect zostaną wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela serii A, A2, A3, B, D i E, w tym akcje nowej emisji serii D w liczbie 34 094 sztuk oraz serii E w liczbie 19 771 sztuk.

„Debiut na NewConnect jest ważnym momentem w historii naszej spółki. To potwierdzenie, że niezależne media mogą skutecznie pozyskiwać kapitał na rozwój i budować silną społeczność akcjonariuszy. Wielu naszych czytelników zostało inwestorami, co traktujemy jako wyraz zaufania do marki Do Rzeczy i naszej strategii rozwoju” – powiedział wiceprezes Paweł Lisicki, cytowany w materiale.

Do Rzeczy to medium konserwatywno-liberalne. Inwestorem spółki jest PMPG Polskie Media – giełdowa spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów.

