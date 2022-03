Packeta to firma utworzona w Czechach, która szybko stała się marką globalną. Jest obecna w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2021 roku niemal podwoiła skalę swojego biznesu – dostarczyła przeszło 73 milionów paczek i osiągnęła obroty na poziomie ponad 200 mln euro.

W Polsce Packeta jest stosunkowo młodym graczem. I choć jest tu obecna od 2015 roku, to wcześniej nie prowadziła działalności operacyjnej, miała jedynie punkt transferowy dla przesyłek przechodzących przez kraj albo wysyłanych do Polski. Intensywny rozwój rozpoczął się dopiero we wrześniu 2021 roku, kiedy to firma szerzej weszła na rynek, oferując polskim e-sklepom wsparcie w ich ekspansji zagranicznej, oferując dostęp do ponad 9 tys. własnych i ponad 90 tys. partnerskich punktów odbioru w 34 krajach, na trzech kontynentach.

W tym czasie Packeta podpisała umowy na dostarczanie przesyłek za granicę z kilkudziesięcioma działającymi w Polsce e-sklepami, m.in. z tak znanymi markami jak Grupa LPP (Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp, House), 4F, TATUUM czy The Body Shop.

Packeta rozpoczęła też współpracę i zintegrowała swoje usługi z platformą sklepową IdoSell oraz integratorem e-commerce BaseLinker, dzięki czemu polskie e-sklepy prowadzące działalność na tych platformach uzyskały możliwość szybkiego i taniego dostarczania przesyłek do 34 krajów, w których obecna jest Packeta, optymalizując czas i koszty oraz automatyzując proces dystrybucji. Tym samym, podpisując jedną umowę z dostawcą swoich produktów do klienta końcowego, polskie e-sklepy uzyskały dostęp do rynków 34 krajów – w Europie, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

Wszystko to sprawiło, że w okresie od września do końca ubiegłego roku Packeta 4-krotnie zwiększyła swoje obroty na polskim rynku.

– Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, działa u nas już ponad 52 tys. e-sklepów i liczba ta cały czas rośnie. W sytuacji dość mocno nasyconego rynku krajowego rodzime e-sklepy stale poszukują coraz lepszych rozwiązań związanych z logistyką, a także możliwości biznesowych poza granicami kraju. Ważny jest dla nich nie tylko koszt przesyłki, ale i zintegrowany sposób obsługi całej logistyki oraz wsparcie na zagranicznym, często dla polskiego e-sklepu nowym rynku. I właśnie to oferujemy – konkurencyjne ceny przesyłek, intuicyjną w obsłudze platformę do zarządzania logistyką przesyłek i rozliczeniami – w tym celnymi oraz wsparcie dla polskich podmiotów w dotarciu do klientów i budowaniu pozycji rynkowej poza granicami Polski. Ta strategia dobrze się sprawdza – potwierdza to nasz dynamiczny wzrost,mówiJustyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

W ostatnim czasie Packeta nawiązała też współpracę z InPostem, dzięki czemu polscy klienci indywidualni mogą robić zakupy w e-sklepach działających na zagranicznych rynkach korzystających z usług Packety i wygodnie je odbierać – bądź zwrócić – w wybranym Paczkomacie InPostu na terenie całej Polski. Podobną współpracę Packeta chce nawiązać z Pocztą Polską.

– Choć naszą podstawową kompetencją jest w Polsce wspieranie rodzimych e-sklepów w ich ekspansji zagranicznej, to widzimy też wyraźnie, że rośnie zapotrzebowanie na dostawy przesyłek z innych rynków do Polski. Dlatego zdecydowaliśmy się na obsługę klientów detalicznych w Polsce. Ten rynek jest oczywiście już bardzo nasycony, dlatego nie powtarzamy strategii z innych krajów i nie tworzymy własnej sieci kurierów czy automatów, a stawiamy na współpracę z lokalnymi graczami – jak InPost czy Poczta Polska – mówi Justyna Andreas.

W tym roku Packeta planuje dalszy rozwój. Chce podpisać umowy z kolejnymi e-sklepami, które zamierzają wchodzić na rynki zagraniczne. Oprócz dostarczania przesyłek ich klientom końcowym, może zaoferować pomoc w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi na poszczególnych rynkach, w organizowaniu kampanii marketingowych, zapewnia też informacje na temat danego rynku.

Packeta inwestuje w Polsce także w rozwój swojej infrastruktury. Już teraz posiada magazyny w Cieszynie i w Warszawie, a w najbliższym czasie planuje otwarcie obiektów w Poznaniu i Krakowie.

Źródło: Spółka