mBank podjął decyzję o dodatkowych kosztach ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych w kwocie 198,9 mln zł, podał bank. Całkowite koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r., wyniosły 1476,0 mln zł

Dodatkowe koszty wynikają z uwzględnienia w parametrach modelowych postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 stycznia 2024 r. w sprawie C-488/23, dotyczącej pytania o dopuszczalność żądania od konsumenta rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji wypłaconego kapitału w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną, podano.

„W związku z powyższym oraz uwzględniając aktualizację sald na 31 grudnia 2023 r., całkowite koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2023 r., wyniosły 1476,0 mln zł. W konsekwencji, wskaźnik pokrycia niespłaconych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF łącznymi kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do CHF na dzień 31 grudnia 2023 r. szacowany jest na blisko 100%” – czytamy w komunikacie.

Bank szacuje, że wynik netto za IV kw. 2023 r. będzie ujemny lub bliski zera. Jednocześnie bank poinformował, że w IV kw. 2023 r. pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane.

„Przy założeniu braku innych nieprzewidzianych negatywnych wydarzeń, oczekiwany wynik brutto za 2023 r. będzie dodatni, a wynik netto będzie dodatni lub bliski zera” – czytamy także.

Współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy dla grupy mBanku w IV kw. 2023 r. są oczekiwane na zbliżonym poziomie w porównaniu z wartościami zaraportowanymi za III kw. 2023 r. W związku z wygaśnięciem dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wymogi kapitałowe dla grupy mBanku obniżyły się i wynoszą 9,15% dla współczynnika kapitału Tier 1 i 11,15% dla łącznego współczynnika kapitałowego. W konsekwencji, oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w IV kwartale 2023 r. będą wyższe w porównaniu do wartości za III kwartał 2023 r., kiedy wynosiły 4,6 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 i łącznego współczynnika kapitałowego. Współczynniki płynnościowe istotnie przewyższają wymogi regulacyjne, podano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews