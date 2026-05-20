Dom Development podjął uchwałę o utworzeniu spółki zależnej Dom Development Poznań, co oficjalnie rozpoczyna działalność dewelopera w stolicy Wielkopolski, podała spółka. Wejście na rynek poznański wpisuje się w konsekwentną strategię geograficznej ekspansji Grupy, podkreślono.

„Poznań to piąty co do wielkości rynek mieszkaniowy w Polsce – zrównoważony, dojrzały i z silnymi fundamentami popytowymi. Jest to ośrodek z najniższym bezrobociem wśród największych aglomeracji w kraju, drugą po Warszawie najwyższą wartością PKB na mieszkańca i rozbudowanym zapleczem biznesowym, które przyciąga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Te charakterystyki tworzą atrakcyjne otoczenie gospodarcze, które potrafimy wykorzystać do budowania wartości zarówno dla klientów, jak i dla akcjonariuszy. Naszym celem na najbliższe lata jest zwiększenie sprzedaży do ponad 5000 mieszkań rocznie na poziomie całej Grupy. Na dotychczasowych rynkach – w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie – zbudowaliśmy pozycję wiodącego dewelopera. To naturalnie kieruje nas ku nowym lokalizacjom, gdzie możemy ten model powtórzyć i dalej się rozwijać. Poznań daje nam taką możliwość” – powiedział prezes Mikołaj Konopka, cytowany w komunikacie.

Wejście na rynek poznański wpisuje się w konsekwentną strategię geograficznej ekspansji Grupy Dom Development. Przez lata działalności zbudowała ona silną pozycję w największych polskich aglomeracjach. Rok 2025 zamknęła rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 4448 lokali netto. Celem Grupy na kolejne lata jest zwiększenie sprzedaży do ponad 5000 mieszkań rocznie. Realizacja tego celu wymaga zarówno pogłębiania obecności na dotychczasowych rynkach, jak i wchodzenia na nowe. Poznań – z silnymi fundamentami popytowymi, wykształconą i zamożną bazą klientów oraz zrównoważoną dynamiką cenową – spełnia kryteria rynku, na którym Grupa może budować trwałą wartość, podkreślono.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2025 r. sprzedał klientom detalicznym 4 448 lokali.

