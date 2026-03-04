Dom Development wyemitował 250 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji serii DOMDEM2040331 o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 250 mln zł z datą wykupu przypadającą 4 marca 2031 roku, podała spółka. Oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,2 pkt proc.

„Początkowym założeniem było pozyskanie z tej emisji około 150 mln zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów obligacjami naszej spółki oraz możliwością uzyskania bardzo korzystnych warunków cenowych, zarząd Dom Development zdecydował o zwiększeniu wartości emisji do 250 mln zł. Zakończyła się ona znaczącą nadsubskrypcją – redukcja zapisów wyniosła 35%” – skomentowała CFO Monika Dobosz, cytowana w komunikacie.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2025 r. sprzedał klientom detalicznym 4 448 lokali.

Źródło: ISBnews