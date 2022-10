Dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Ożywieniu przed weekendem sprzyjały informacje z Wall Street Journal, według których Fed prawdopodobnie zasygnalizuje rynkom plan mniejszej, 50 pb podwyżki na grudniowym posiedzeniu. Taki obrót wydarzeń może podsycać bycze nastroje w ostatnim kwartale roku, który statystycznie wypadał lepiej tym bardziej po wyborach midterms, których wyniki poznamy w listopadzie. Słowa WSJ można traktować poważnie, do tej pory pełnił funkcję 'tuby propagandowej’ Rezerwy Federalnej. Czy to wystarczy by w głowach byków zakorzenił się kolejny pivot?

Poza gołębimi doniesieniami z WSJ rynki obiegła informacja o rozmowach między amerykańskim, a rosyjskim resortem obrony. Rozmawiać ze sobą mieli Lloyd Austin i Siergiej Szojgu. Była to pierwsza taka rozmowa od maja, według doniesień RIA rozmowę zainicjowała strona amerykańska. Temat dyskusji do tej pory nie był znany, choć sam fakt jest zaistnienia został odebrany przez rynek pozytywnie, wzmacniając przed weekendową atmosferę 'risk on’.

Europejskie indeksy znajdowały się dziś pod presją podażowych, zakończenie tygodnia odbyło się w mieszanych nastrojach. DAX tracił 0,4%, a polski WIG20 osunął się o 1,02%. Potężnie straciły dziś walory Adidas, które w obliczu słabszej kondycji europejskich i chińskich konsumentów i słabych prognoz sprzedażowych pogłębiły blisko 60%, bezprecedensową wyprzedaż od początku roku. Co ciekawe, amerykański odpowiednik Nike nie zareagował podobnie i notowany jest dziś wyżej co potwierdza siłę amerykańskich konsumentów w relacji do sytuacji w Europie. W atmosferze zamieszania po wczorajszej rezygnacji premier Wielkiej Brytanii Liz Truss indeks FTSE zdołał wzbić się 0,37% w górę. Zyskały walory brytyjskiego producenta systemów uzbrojenia, BAE Systems.

S&P500 zyskuje dziś 1%, Dow Jones rośnie o 1,12%. Nieco słabiej wypada technologiczny NASDAQ, któremu ciążą spadające walory związane z branżą reklamy, na którą znów padł strach po publikacji słabych wyników spółki Snap. Tracą akcje Alphabet, Meta Platforms i Pinterest. W obliczu doniesień Bloomberga o federalnym przeglądzie oferty przejęcia Twittera przez Elona Muska traci również Twitter. Miliarder mógł znaleźć się na celowniku amerykańskiego wywiadu po serii kontrowersyjnych wpisów na Twitterze oraz doniesień o rzekomym przeprowadzeniu rozmów z Putinem. Nie jest wciąż jasne na ile trwałe okażą się gołębie nastroje, choć prawdopodobnie będą mogły zostać zmierzone dzisiejszą reakcją indeksów. Dynamiczne wzrosty do końca sesji mogą wskazywać na odbudowujące się nadzieje na pivot przed listopadowym posiedzeniem Fedu.

