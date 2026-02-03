Akcjonariusze Mex Polska – Mex Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Ostoja Fundacja Rodzinna – rozpoczęli proces sprzedaży posiadanych akcji spółki w ramach budowy księgi popytu skierowany do wybranych inwestorów, podała Mex Polska. Celem obu akcjonariuszy jest sprzedaż po maksymalnie 381 650 akcji każdy (po ok. 4,98% kapitału i tyle samo głosów). Planowany termin zakończenia oferty to 5 lutego 2026 r.

Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC SA, podano.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews