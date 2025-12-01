W tym roku Mikołaj najwyraźniej przyszedł wcześniej i zostawił prezenty dla rynku. Polska gospodarka rośnie w tempie, które może cieszyć rynek i dawać podstawy do pozytywnej perspektywy dla rynku akcji. Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2025 roku wzrósł o 3,8 % w ujęciu rocznym, co przewyższa wcześniejsze prognozy i pokazuje stabilne fundamenty wzrostu. Inwestycje zwiększyły się o ponad 7 % i w znaczący sposób napędzają rozwój gospodarki, podczas gdy konsumpcja rośnie w tempie około 3,5 %, pozostając kluczowym elementem popytu krajowego. Eksport netto zaczyna ponownie przynosić pozytywny wkład w rozwój gospodarki, co sygnalizuje odbudowę handlu zagranicznego po okresie stagnacji i dodatkowo wspiera dynamikę wzrostu.

Sektor przemysłowy również wykazuje oznaki stabilizacji. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w listopadzie osiągnął 49,1 punktu, najwyżej od siedmiu miesięcy, co oznacza spowolnienie spadku aktywności gospodarczej i zbliżanie się do neutralnej granicy 50 punktów. Choć nowe zamówienia wciąż spadają, sprzedaż eksportowa wzrosła po raz pierwszy od marca, a produkcja utrzymuje się blisko stabilizacji.

Inflacja maleje i zbliża się do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski, co daje bankowi centralnemu większą swobodę w dalszym obniżaniu stóp procentowych. Malejąca presja cenowa w połączeniu ze stabilizacją przemysłu oraz wzrostem gospodarczym tworzy komfortową przestrzeń do wspierania konsumpcji i inwestycji poprzez tańsze finansowanie. W takich warunkach firmy w sektorach wrażliwych na koszty kredytu poprawiają rentowność projektów infrastrukturalnych i przemysłowych, a przedsiębiorstwa zyskują większą zdolność do podejmowania nowych inicjatyw inwestycyjnych.

Na rynku kapitałowym sytuacja wygląda równie sprzyjająco. Sektory deweloperski, detaliczny i e-commerce mogą liczyć na zwiększony popyt dzięki niższym kosztom kredytów hipotecznych i większej sile nabywczej konsumentów. Spółki dywidendowe w branży budowlanej i ubezpieczeniowej stają się atrakcyjne w porównaniu z lokatami i obligacjami, oferując stabilne wypłaty w środowisku spadających stóp procentowych. Firmy przemysłowe i infrastrukturalne korzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania inwestycji, a spółki wydobywcze z odbudowy popytu krajowego i zagranicznego.

Łącząc wszystkie sygnały, można stwierdzić, że końcówka 2025 roku oraz pierwsze dwa do trzech kwartałów 2026 roku rysują się wyjątkowo korzystnie zarówno dla polskiej gospodarki, jak i rynku kapitałowego. Rosnąca konsumpcja i inwestycje, stabilizacja przemysłu oraz niższe stopy procentowe powinny przełożyć się na dalszy wzrost warszawskich indeksów. Malejąca inflacja i wyraźny kierunek polityki Narodowego Banku Polskiego dają przestrzeń do kontynuacji cyklu obniżek stóp, co dodatkowo wspiera rynek akcji. Nadchodzący rok ma duże szanse stać się kolejnym okresem udanych wyników dla warszawskich indeksów, a wcześniejszy „prezent od Mikołaja” w postaci solidnego wzrostu PKB oraz stabilizacji przemysłu potwierdza pozytywną perspektywę dla rynku.

Na godzinę 16:50 na warszawskim parkiecie dominują niewielkie zmiany. Szeroki indeks WIG oscyluje w pobliżu poziomu zerowego, a WIG20 utrzymuje się powyżej 3000 punktów, notując skromny wzrost na poziomie 0,05%.

W porównaniu do głównych rynków zagranicznych sytuacja na GPW wygląda umiarkowanie korzystnie. Amerykańskie indeksy S&P 500 oraz Nasdaq tracą odpowiednio 0,65 % i 0,78 %, natomiast niemiecki DAX spada o 1%.

Źródło: XTB / Mikołaj Sobierajski