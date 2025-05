Istotą ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT), jest to, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero wtedy, gdy zyski zostaną wytransferowane poza spółkę w celu innym, niż reinwestycja. Obowiązek ten powstaje m. in. z tytułu wypłaty dywidendy. Wbrew powszechnej opinii wypłata dywidendy ze spółki na estońskim CIT korzysta z preferencji podatkowej. Preferencja ta występuje jednak w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatku udziałowca otrzymującego dywidendę. Przez dywidendę zazwyczaj rozumiemy środki pieniężne wypłacane przez spółkę na rzecz udziałowców. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dywidenda była wypłacana w formie rzeczowej. Jak jednak wygląda jej opodatkowanie w spółce opodatkowanej estońskim CIT?

Z takim zagadnieniem borykała się spółka, która z zysku wypracowanego przed przejściem na estoński CIT, jak i z zysku wypracowanego po przejściu na estoński CIT chciała wypłacić dywidendę w postaci nieruchomości. Wystąpiła ona o wydanie interpretacji z pytaniami:

Czy wypłata takiej dywidendy będzie stanowić ukryty zysk?

Czy wypłata takiej dywidendy będzie stanowić dla spółki przychód z tytułu uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia





W przedstawionym przez siebie stanowisku spółka wskazała, że dywidenda rzeczowa, o ile jest wyceniona zgodnie z jej wartością rynkową, będzie opodatkowana tak samo, jak dywidenda pieniężna. W zakresie drugiego pytania spółka uznała, że choć przepisy o opodatkowaniu estońskim cit wprost nie wyłączają zastosowania art. 14a ustawy o CIT, który stanowi o odrębnym opodatkowaniu m. in. dywidend rzeczowych, to konstrukcja przepisów o ryczałcie od dochodów spółek wyłącza możliwość jego zastosowania. Przy czym wyłączenie to znajduje zastosowanie zarówno do zysku wypracowanego przed, jak i po przejściu na estoński CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku). Definicja ukrytych zysków wprost wskazuje, że mogą być nimi wyłącznie zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem. Dywidenda za okres sprzed przejścia na estoński cit, niezależnie od formy, nie będzie zatem ukryty zyskiem. Natomiast dywidenda w formie rzeczowej z zysku wypracowanego po przejściu na estoński CIT, będzie opodatkowana zgodnie z zasadami opodatkowania dywidend, nie zaś ukrytych zysków.

W sprawie opodatkowania regulowania zobowiązania wypłaty dywidendy w postaci rzeczowej, organ stwierdził, że podatnik opodatkowany ryczałtem, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania, nie podlega reżimowi dotychczasowych przepisów opodatkowania CIT na zasadach ogólnych. Do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych stosuje się natomiast regulacje ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi różnica między wartością rynkową nieruchomości a wartością wynikającą z ksiąg spółki, w momencie przeniesienia własności nieruchomości, powodować będzie powstanie zysku/ straty rozpoznawanego w rachunku zysków i strat za okres przeniesienia własności. W konsekwencji przeniesie na rzecz udziałowców spółki nieruchomości tytułem dywidendy rzeczowej, nie będzie skutkować powstaniem w Spółce przychodu, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy o CIT, bowiem w takim wypadku znajdą zastosowanie zasady wynikające z ustawy o rachunkowości, ze wszystkimi tego konsekwencjami, a transakcja wypłaty dywidendy rzeczowej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Również w tym przypadku nie ma znaczenia za jaki okres zostanie wypłacona dywidenda.

Źródło: Graś i Wspólnicy / Rafał Knap