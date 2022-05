Dzisiejsze zmagania na rynku przebiegają w mieszanych nastrojach w obliczu zaplanowanej konferencji FED, na którą inwestorzy z całego świata niecierpliwie czekają od tygodni. Środowa sesja ma szansę na długo zapisać się w historii giełdy, ponieważ decyzja Rezerwy Federalnej może nadać kierunek rynkowi akcji na najbliższe miesiące. Jakie 'karty’ rozda rynkowi FED?

Początek 2022 roku był najgorszy dla amerykańskich indeksów od 1939 roku, więc istnieje szansa, że coraz więcej inwestorów dołączać będzie do grupy szukających okazji. Jednak wątpliwości czy warto szukać ich właśnie teraz rozwieje decyzja Rezerwy Federalnej. Od wybuchu wojny na Ukrainie to właśnie konferencja FED była podstawowym 'straszakiem’ dla rynku akcji, który obawia się decyzji w sprawie zdecydowanej redukcji bilansu i podwyżki stóp nawet o 75 punktów bazowych. Paradoksalnie jednak akcje mogą 'skorzystać’ na niepokojących sygnałach wysyłanych przez amerykańską gospodarkę.

Dziś poznaliśmy dane o imporcie i eksporcie USA, odczyt był zdecydowanie słabszy od oczekiwań rynków. To potencjalnie może być kolejnym mocnym sygnałem dla FED, który może bać się utrzymywać bardzo jastrzębią narrację w obawie przed recesją i rosnącym w siłę dolarem (który nie pomaga ekspansji amerykańskiej gospodarki), przez co nie zdecyduje się na radykalne ruchy. Szef FED Powell zapowiadał wielokrotnie, że bankierzy będą 'elastyczni’ jeśli zidentyfikują czynniki mogące wpływać na kondycję gospodarki, stąd też przede wszystkim kupujący chcieliby, aby Rezerwa Federalna dała rynkom chwile wytchnienia. Rynek kolejny raz pokazuje, że ma tendencję do koncentrowania się na jednym wydarzeniu. Do niedawna był to atak Rosji na Ukrainę, a od jakiegoś czasu rolę tą spełnia FED.

Bazowy scenariusz zakłada podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych (największą od ponad 20 lat) oraz nieco łagodniejsze rozpoczęcie programu redukcji bilansu, które miało już w historii miejsce, w 2016 roku. Kluczowe dla inwestorów będą jednak przewidywania FED na przyszłość, ponieważ to ona jest najważniejsza dla rynków kapitałowych. Inwestorzy będą wrażliwi na zapowiedzi kolejnych cyklów podwyżek, szczegóły planowanej redukcji bilansu (QT) oraz komentarze bankierów w sprawie komplikującej się sytuacji gospodarczej.

Widmo recesji jest też możliwym scenariuszem dla Chin, które zmagają się z problemami wywołanymi przez antycovidową politykę rządu oznaczającą zamykanie znacznej części gospodarki, nawet w przemysłowych i strategicznych regionach jak Szanghaj czy obecnie Pekin. Polityka ta wpływa na problemy w łańcuchach dostaw i osłabia gospodarki krajów eksportujących, ale przede wszystkim importujących z Chin towary. Część głosów wskazuje, że Chiny może spotkać scenariusz Japonii, której dynamiczny wzrost gospodarczy zakończył się długą recesją. Kryzys Japonii również podobnie do Chin rozpoczął się od problemów na rynku nieruchomości. Scenariusz recesji staje się też coraz bardziej możliwy w dotkniętej wojną na Ukrainie Europie, na co wskazał dziś CEO JP Morgan, Jamie Dimon.

Rosną dziś ceny akcji spółek surowcowych związanych z rynkami ropy i gazu. Zyskują Exxon Mobil, Chevron oraz Occidental Petroleum – spółka którą skupował w ostatnim czasie fundusz Warrena Buffeta. Rosną też ceny akcji Cheniere Energy, głównego strategicznego dostawcy LNG dla Europy, spółka oddaje jednak część wzrostów po otwarciu rynku. Nieźle radzi sobie sektor bankowy, Wells Fargo i Bank of America rosną blisko 2% w obliczu dzisiejszej decyzji w sprawie stóp procentowych. Wzrost stóp wpłynie prawdopodobnie na rosnące marże sektora bankowego, który w środowisku niskich stóp procentowych oferował 'tanie kredyty’, czerpiąc z nich bardzo ograniczone korzyści. Akcje Apple radzą sobie po otwarciu wyraźnie lepiej na tle pozostałych gigantów – Amazona i Microsoftu.

Obserwujemy przecenę akcji giganta przewozów osób Uber, który przedstawił względnie udany kwartalny raport w wyniku zwolnienia obostrzeń COVID oraz powrotu kierowców, ale odnotował znaczne straty z inwestycji i przejęć. Jeszcze większą wyprzedaż notuje dziś Lyft, działający w branży przewozu osób, towarów oraz dzierżawy samochodów, skuterów i hulajnóg. Na polskim rynku przecenę obserwujemy na walorach Bumech, które spadają mimo publikacji udanych wyników. Zyskują z kolei walory Orlen i JSW, a kolejną sesję dynamiczne wzrosty obserwujemy na akcjach spółki Boryszew, która informowała ostatnio o rekordowej dywidendzie.

Metale szlachetne dziś znajdują się ponownie pod presją, choć każdy bardziej gołębi sygnał na konferencji FED może wpłynąć również na ceny metali. Złoto notowane jest w okolicach 1870 USD, srebro wciąż poniżej 23 USD, traci dziś 0,7%. Obserwujemy kolejny dzień wzrostów cen surowców. Ropa zyskuje dziś prawie 3% na kontraktach terminowych w obliczu zbliżającego się embarga na rosyjski surowiec ze strony UE. Gaz ziemny znajduje się na szczytach wszech czasów, cena surowca przekroczyła granicę 8,40 USD.

Decyzja FED zaplanowana jest na 20:00 polskiego czasu, konferencja zacznie się o 20:30. Wtedy możemy oczekiwać podwyższonej zmienności na rynku akcji. DAX notowany jest obecnie na niewielkim 0,1% plusie i w ciągu sesji odrobił straty. Najsłabiej wypada WIG20, który mierzy się z popytowym wsparciem z 24 lutego, w okolicach 1810 pkt gdy zniżkował w efekcie paniki wywołanej inwazją Rosji na Ukrainę. Amerykańskie indeksy zaczęły dzień notowań od lekkich wzrostów, jednak podaż daje o sobie wyraźnie znać i część inwestorów opuszcza rynek w obawie przed bardziej jastrzębią narracją ze strony Rezerwy Federalnej. S&P 500 notowane jest na niewielkim 0,3% minusie, Dow Jones zyskuje z kolei na blisko 0,1% plusie. Najsłabiej wypada NASDAQ, który traci blisko 1% i notowany jest już ponad 15% poniżej szczytów z 2021 roku.

Źródło: XTB / Eryk Szmyd, Analityk Rynków Finansowych