EasyCall, marka należąca do notowanej na rynku NewConnect spółki technologicznej SoftBlue, buduje rozwiązania, wykorzystując głosy ElevenLabs – globalnego lidera technologii generowania i przetwarzania mowy, założonego przez polskich przedsiębiorców, podała spółka.

„Wpisuje się to w rosnące zapotrzebowanie na automatyzację komunikacji szczególnie w ochronie zdrowia, gdzie rozwiązania AI stają się elementem infrastruktury operacyjnej placówek medycznych. EasyCall będzie rozwijać kompetencje w tym obszarze, wykorzystując technologie ElevenLabs do zwiększenia jakości komunikacji głosowej oraz efektywności obsługi pacjentów. Integracja obejmuje m.in. poprawę naturalności wypowiedzi, płynności dialogu oraz zdolności do obsługi dużego wolumenu połączeń. Rozwiązania te są wdrażane w projektach wymagających wysokiej skalowalności i stabilności operacyjnej” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie to będzie również wykorzystywane w zamówieniach publicznych dla sektora zdrowia, w tym m.in. w systemie VoiceBot dla Centralnej e-Rejestracji. W postępowaniu ogłoszonym przez Centrum e-Zdrowia oferta SoftBlue została wybrana jako najkorzystniejsza. Wdrożenia tego typu wymagają technologii zdolnych do obsługi dużych wolumenów interakcji oraz zapewnienia spójnej jakości komunikacji, podkreślono.

„W projektach tej skali kluczowe znaczenie ma nie tylko funkcjonalność, ale także jakość i naturalność komunikacji. Wykorzystanie technologii ElevenLabs pozwala nam budować rozwiązania, które spełniają wymagania dużych organizacji i projektów infrastrukturalnych” – powiedział prokurent SoftBlue Tomasz Kierul, cytowany w materiale.

EasyCall jest częścią SoftBlue, spółki technologicznej notowanej na rynku NewConnect, działającej w obszarze nowych technologii, IT oraz telekomunikacji.

ElevenLabs to globalna firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji, w szczególności w generowaniu realistycznej mowy i przetwarzaniu języka naturalnego. Jej technologie są wykorzystywane w produktach cyfrowych oraz systemach automatyzujących komunikację, w tym w rozwiązaniach conversational AI.

Źródło: ISBnews