Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 2,345 mln akcji (stanowiących 1,6% kapitału) BNP Paribas Bank Polska w procesie przyspieszonego procesu budowy księgi popytu (ABB) na GPW i zachował pakiet 2,9% akcji banku, podał EBOR.

„Zmniejszając swój udział, EBOR przyczynia się do zwiększenia płynności akcji BNP Paribas Banku Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank pozostaje przekonany co do przyszłych perspektyw BNP Paribas Banku Polska, jak również perspektyw dla polskiego sektora bankowego i gospodarki” – czytamy w komunikacie.

EBOR nabył 4,5% akcji BNP Paribas Bank Polska w 2018 r., aby wesprzeć bank w przejęciu podstawowych aktywów Raiffeisen Bank Polska, przypomniano w materiale.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews