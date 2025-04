EC Będzin miał wstępnie ok. 639,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. w porównaniu do ok. 198,9 mln zł straty w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2024 r. wyniosły ok. 105,2 mln zł w porównaniu do ok. 244,1 mln zł w roku 2023 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2024 roku ok. 61,3 mln zł w porównaniu do straty w wysokości ok. 198,3 mln zł w 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

„Głównym czynnikiem wpływającym na wskazane powyżej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2024 była transakcja sprzedaży wszystkich udziałów w spółce EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. (ECBW), o czym emitent informował w raportach bieżących nr RB 8/2024 oraz 41/2024. Skutkiem przedmiotowej transakcji była konieczność wyłączenia z aktywów pasywów danych dotyczących spółki zależnej ECBW w związku z utratą kontroli w dniu 30 stycznia 2024 r. Powyższa operacja ma charakter księgowy i nie wiąże się z generowaniem przepływów pieniężnych” – czytamy dalej.

Jednostkowy zysk netto w 2024 roku wyniósł ok. 9,1 mln zł w porównaniu do zysku netto w 2023 roku w wysokości ok. 8,3 mln zł, podano także.

„Na prezentowane powyżej jednostkowe wyniki spółki miała wpływ podjęta w dniu 19 września 2024 r. decyzja o dokonaniu jednorazowej operacji księgowej związanej z utworzeniem odpisu aktualizacyjnego wartości udziałów ECBW do wartości rynkowej (godziwej) w kwocie 2.533 tys. zł o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2024 a także podjęta w dniu 23 kwietnia 2025 r. decyzja o dokonaniu jednorazowej operacji księgowej związanej z utworzeniem odpisu aktualizacyjnego wartość udziałów spółki zależnej EC Będzin Czysta Energia sp. z o.o. (ECBCE) w kwocie ok. 1.291 tys. zł” – napisano także w komunikacie.

Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wiążą się z generowaniem przepływów pieniężnych zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podkreślono.

„Podjęta dzisiaj decyzja o dokonaniu ww. odpisu wartości udziałów ECBCE wynika przede wszystkim z perspektywy czasowej w jakiej, zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju ECB S.A. ECBCE przewiduje realizację zakładanych działań w zakresie obszaru energetycznego” – czytamy dalej.

ECBCE jest spółką założoną i dedykowaną do realizacji nowych inwestycji w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej realizowanej w oparciu o nisko i zero emisyjne źródła wytwarzania, natomiast zgodnie z założeniami strategii, realizacja zakładanych przez EC Będzin celów strategicznych związanych z rozwijaniem nowoczesnych źródeł wytwórczych, kogeneracją i magazynami energii, odpowiadających na potrzeby rynku przewidziana jest na lata 2025-2035.

„Powyższe oznacza, że na moment obecny ECBCE nie prowadzi działalności operacyjnej w związku z czym nie generuje przychodów. Powyższe nie wpływa jednak na strategiczne cele, jakie przewidziano w Strategii względem tego podmiotu, w związku z czym nadal aktywnie prowadzone będą działania ukierunkowane na ich osiągniecie, wobec czego spółka nie wyklucza możliwości odwrócenia ww. odpisu w przyszłości” – wskazano też w materiale.

Publikacja raportów rocznych za 2024 r. przewidywana jest na 29 kwietnia 2025 r., podano także.

EC Będzin jest notowany na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews