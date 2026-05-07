Echo Investment zarekomendowało walnemu zgromadzeniu, aby kwota dywidendy w wysokości 330,15 mln zł, tj. 0,8 zł na akcję, odpowiadała wysokości wypłaconej przez spółkę 10 grudnia 2025 r. zaliczce dywidendowej, w związku z czym spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2025, podało Echo Investment. W efekcie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy nie ustala się.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

