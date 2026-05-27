Echo Investment odnotowało 10,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 85,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 77,29 mln zł wobec 65,63 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,02 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 94,61 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszych miesiącach tego roku obserwowaliśmy dalszy wzrost popytu na naszą ofertę na rynku living oraz biurowym, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki w kolejnych kwartałach. Kontynuujemy realizację strategii, zgodnie z którą środki ze sprzedaży dojrzałych aktywów przeznaczymy na nowe projekty w śródmiejskich lokalizacjach – w Warszawie widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na centralnie położone, atrakcyjne przestrzenie pracy. To przedsięwzięcia, które wzmocnią zdrowe fundamenty Grupy i długoterminową wartość dla

naszych interesariuszy” – powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2026 r. Grupa sprzedała 602 mieszkania, co oznacza wzrost o 14% rok do roku, oraz przekazała klientom 730 lokali. Za

wyniki odpowiada spółka Archicom. W segmencie living Grupa jest na ostatniej prostej do zamknięcia rekordowej transakcji w historii polskiego rynku PRS – sprzedaży około 5,3 tys. lokali na wynajem Resi4Rent za ponad 2,4 mld zł – co jest już możliwe dzięki zgodzie wydanej przez organy antymonopolowe. W pierwszym kwartale br. rosła także platforma prywatnych akademików StudentSpace – projekty będące obecnie w realizacji dostarczą 1 095 nowoczesnych miejsc dla studentów w Warszawie, z czego 500 zostanie oddanych do użytku we wrześniu tego roku, podano w materiale.

W segmencie biurowym Grupa Echo realizuje obecnie kolejne budynki w kompleksie Towarowa22 w Warszawie oraz WITA w Krakowie. Zakończono też budowę Swobodna SPOT we Wrocławiu, który dostarczył ponad 16 tys. m2 przestrzeni pracy.

W I kwartale sfinalizowano sprzedaż biurowca Brain Park A w Krakowie za 34 mln euro, natomiast już po zakończeniu okresu sprawozdawczego zamknięto sprzedaż Brain Park B za 40,3 mln euro. Tym samym zakończony został proces zbycia całego kompleksu Brain Park.

„Korzystając z utrzymującego się zainteresowania międzynarodowych i lokalnych inwestorów projektami komercyjnymi, przeprowadzaliśmy udane transakcje potwierdzające wysoką jakość naszych budynków. W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy też dobre wyniki operacyjne, co w połączeniu z solidnymi fundamentami finansowymi Grupy oraz kondycją kluczowych dla nas sektorów rynku tworzy korzystne warunki do dalszego rozwoju” – dodał wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 42,33 mln zł wobec 85,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews