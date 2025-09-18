Echo Investment odnotowało 113,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 55,51 mln zł wobec 19,15 mln zł straty rok wcześniej.

„Grupa Echo dysponuje wysokim zapasem gotówki – na koniec czerwca 2025 r. wyniósł on 291 mln zł, a łączna wartość aktywów sięgnęła 7 mld zł” – napisał prezes Nicklas Lindberg w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,32 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 130,07 mln zł rok wcześniej.

„Na wyniki Grupy w pierwszym półroczu istotny wpływ miała sprzedaż mieszkań pod marką Archicom – łącznie 1162 lokale, w tym 632 w drugim kwartale. To rezultat o 34% lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Klientom przekazaliśmy 404 mieszkania, z czego 380 w drugim kwartale. Na koniec czerwca w budowie znajdowało się ponad 6,4 tys. mieszkań, z czego 2,7 tys. będzie gotowych do końca tego roku” – dodał prezes.

W jego ocenie, spółka jest na dobrej drodze do realizacji strategii polegającej na sprzedaży istniejących aktywów i wzmocnienia płynności finansowej, aby dalej rozwijać działalność, ograniczać zadłużenie i wypłacać dywidendę.

W I poł. 2025 r. spółka miała 199,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 464,93 mln zł w porównaniu z 489,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 58,33 mln zł wobec 91,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews