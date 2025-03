EcoRun planuje debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jeszcze w 2025 r., podała spółka. W tym celu zamierza do końca maja br. złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W procesie spółkę wspiera Dom Maklerski INC.

„Wejście na giełdę to dla nas naturalny krok na drodze do dalszego w pełni transparentnego rozwoju i budowania silnej pozycji holdingu będącego synonimem innowacyjnych rozwiązań w sektorze OZE. Cieszymy się z wysokiej dynamiki wzrostu i kontynuujemy wzmacnianie sprawdzonej struktury sprzedażowej, opartej na unikalnym know-how. Naszym celem jest pozyskanie dużych partnerów sprzedażowych, dalsza ekspansja zagraniczna w krajach ościennych oraz zbudowanie największej grupy kapitałowej w polskim obszarze zielonej energii” – powiedział prezes Mateusz Wróbel, cytowany w komunikacie.

„Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. EcoRun to spółka, która pokazuje, że w sektorze OZE można się rozwijać nawet pomimo braku dużych programów dopłat rządowych. Spółka dojrzała do rynku kapitałowego i będziemy dążyć do tego, aby w tym roku zadebiutowała na Giełdzie” – dodał wiceprezes Sebastian Huczek.

W listopadzie 2024 r. spółka podawała, że planuje debiut giełdowy w 2025/2026 roku i celuje w 100 mln zł przychodów w 2025 r.

EcoRun (dawniej Supreme Global) to holding z sektora OZE, do którego należy m.in. Supreme Energy – spółka specjalizująca się w sprzedaży systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii, pieców na pellet, pieców zgazowujących drewno, hybrydowej usługi bilansowania wraz z wykorzystaniem wirtualnego magazynu energii, ładowarek do samochodów elektrycznych oraz usługi termomodernizacji.

Źródło: ISBnews