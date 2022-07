Efecte otrzymała łącznie oferty sprzedaży na 92,55% wszystkich akcji InteliWISE w ramach dobrowolnego zaproszenie do składania ofert. Efecte przez około tydzień będzie nabywać akcje InteliWISE bezpośrednio w drodze transakcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect po maksymalnej cenie 3,99 zł za akcję, w celu umożliwienia pozostałym akcjonariuszom dogodnego sposobu sprzedaży akcji przed rozpoczęciem procesu wycofania akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz przymusowego wykupu akcji InteliWISE, podała spółka.

„Do 6 lipca 2022 roku, tj. do ostatniego dnia przedłużonego okresu, Efecte otrzymała nieodwołalne oferty sprzedaży akcji na łączną liczbę 172 661 akcji co odpowiada 2,52% wszystkich akcji w InteliWISE. Oznacza to, że Efecte otrzymała łącznie oferty sprzedaży na 92,55% wszystkich akcji InteliWISE. Okres przyjmowania ofert sprzedaży w ramach zaproszenia nie będzie więcej przedłużany. Efecte przyjęło oferty sprzedaży i nabyło akcje, a transakcja została rozliczona 11 lipca 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

„Efecte rozpoczęło nabywanie akcji InteliWISE bezpośrednio w alternatywnym systemie obrotu NewConnect po maksymalnej cenie 3,99 zł za akcję, w celu umożliwienia pozostałym akcjonariuszom dogodnego sposobu sprzedaży akcji przed rozpoczęciem procesu wycofania akcji InteliWISE z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz przymusowego wykupu akcji tej spółki. Efecte planuje nabywać akcje do 14 lipca 2022 roku, chyba, że przed tym dniem Efecte osiągnie 95% udział w akcjonariacie InteliWISE” – czytamy dalej.

Efecte docelowo nie zamierza proponować w wezwaniu ceny wyższej niż 3,99 zł, podano także.

Jeśli próg 95% akcji w InteliWISE nie zostanie osiągnięty w trakcie wezwania, Efecte spodziewa się, że proces wycofania InteliWISE z alternatywnego systemu obrotu NewConnect zakończy się najwcześniej pod koniec września 2022 r., a procedura przymusowego wykupu akcji pozostałych akcjonariuszy rozpocznie się po procesie wycofania z obrotu.

Jeżeli próg 95% akcji w InteliWISE zostanie osiągnięty w trakcie wezwania, oczekuje się, że proces przymusowego wykupu oraz wynikający z niego proces wycofania alternatywnego systemu obrotu NewConnect rozpocznie się natychmiast po osiągnięciu progu 95% i będzie znacznie szybszy, czytamy dalej.

Wcześniej w lipcu prezes InteliWISE Marcin Strzałkowski poinformował ISBtech, że fińska grupa Efecte dąży do delistingu InteliWISE z NewConnect i chce docelowo zintegrować ofertę obu firm na poziomie globalnym.

InteliWise jest czołową w Polsce spółką na rynku dostawców chmurowych usług Conversational AI, w tym AI Chatbot i Voicebot. Dla dużych, globalnych klientów, w tym z listy Fortune 500 w USA, wdrożyła ponad 150 rozwiązań takich, jak Chatbot, Voicebot, Profesjonalny Live Chat, Contact Center, Omni-channel czy Wideo – konsultacje, wspierając obsługę klienta oraz transakcje e-commerce. InteliWISE jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews