Grupa Empik odnotowała 4,2 mld zł łącznej wartości sprzedaży (GMV) w 2024 r., co oznacza wzrost o ok. 15% r/r. Zysk EBITDA wzrósł w ub.r. o ponad 25% do 311 mln zł, podała spółka. Celem na 2025 r. jest dalsza poprawa rentowności i dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

„Po raz pierwszy w historii poziom łącznej wartości sprzedaży (GMV) Grupy przekroczył rekordowe 4 mld zł, co oznacza wzrost o 15% względem 2023 roku. Wynik mierzony wskaźnikiem EBITDA osiągnął wartość 311 mln zł, o ponad 25% wyższą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, nawet z uwzględnieniem nowego finansowania pozyskanego z końcem 2024 roku, utrzymujemy niskie zadłużenie i bardzo dobry standing finansowy. Za nami także silny pierwszy kwartał 2025 r. Tak mocne fundamenty pozwalają nam wrzucić szósty bieg w realizacji naszej strategii i na ten rok prognozujemy jeszcze szybsze tempo wzrostu w ramach wszystkich biznesów z Grupy” – powiedział dyrektor finansowy Piotr Świątek, cytowany w komunikacie.

W 2024 r. Grupa Empik koncentrowała się przede wszystkim na dalszym rozwoju omnikanałowego ekosystemu: sieci salonów stacjonarnych i platformy Empik.com, ze szczególnym naciskiem na Empik Marketplace, omnichannelowe usługi i silniki monetyzacyjne.

„Empik.com to dziś silny gracz e-commerce’owy, o ugruntowanej pozycji w czołówce polskich marketplace’ów. Platforma zakończyła rok w TOP4 największych platform pod względem liczby realnych użytkowników (Mediapanel PBI/Gemius, grudzień 2024). Udział sprzedaży online w GMV Grupy w 2024 roku przekraczał 50%, a za ponad 40% całej sprzedaży Empik.com odpowiadał właśnie kanał marketplace (3P). Grupa kontynuowała także rozwój w kierunku multikategoryjności, nadbudowując dalej kulturalne DNA różnorodną ofertą z ponad 20 kategorii produktowych. Rozszerzanie oferty w kategoriach lifestyle’owych pozostaje jednym z filarów strategii i kluczowych czynników napędzających wzrost częstotliwości zakupów i wartości koszyka. W 2024 roku udział przychodów z tych kategorii osiągnął 50%” – czytamy dalej.

Wszystko to sprawia, że poprzez sieć salonów, platformę Empik.com i aplikację mobilną ponad 10 mln Polaków rocznie dokonuje zakupów o wartości przekraczającej 4 mld zł, podkreślono.

„W 2024 r. po raz kolejny pokazaliśmy, że nasz model biznesowy jest nie tylko stabilny i odporny na zmienność rynku, ale także silnie wzrostowy. Postawiliśmy na rozwój tego, co potrafimy najlepiej – synergię kanałów w naszym unikatowym omnichannelu, rozwój modelu marketplace, dalszą rozbudowę i zróżnicowanie oferty, w tym nowe marki własne i oczywiście bliskość relacji z klientem. To wszystko zaowocowało kolejnym imponującym wynikiem. Mamy jednak apetyt i potencjał na znacznie więcej, dlatego w 2025 rok weszliśmy z ambicją dalszego skalowania naszych przewag, szczególnie w segmencie marketplace, gdzie w tym roku sięgniemy po jeszcze większy kawałek rynku, przekraczając 1 mld GMV tylko z tego kanału” – skomentowała prezeska Ewa Szmidt.

Celem na 2025 rok jest dalsza poprawa rentowności i dwucyfrowy wzrost sprzedaży, którego głównym motorem będzie m.in. rosnący udział kanału marketplace.

„Grupa Empik to bardzo przyszłościowy, unikatowy na rynku biznes. Nie ma drugiego gracza łączącego tak skutecznie omnichannel i multikategoryjną ofertę. Dodając do tego perspektywę, że w niektórych kategoriach dopiero się rozpędzamy, potencjał rozwoju całej Grupy jest ogromny. W kolejnych latach planujemy utrzymać tempo wzrostu na poziomie 15-20%, co oznacza, że wkrótce będziemy zwiększać sprzedaż o 1 mld zł rocznie” – zakończyła Szmidt.

Empik to wiodący wielokanałowy retailer i czołowa platforma e-commerce w Polsce.

Źródło: ISBnews