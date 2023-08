Emplocity, notowana na NewConnect spółka zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku. Przychody w tym okresie wyniosły 0,87 mln zł w porównaniu do 0,27 mln zł w pierwszym kwartale tego roku. Ponadto spółka wykazała zysk netto w kwocie 34 tys. zł w porównaniu do straty w pierwszym kwartale wynoszącej 0,49 mln zł.

Spółka w całym pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnęła przychody wynoszące 1,14 mln zł w porównaniu do 1,70 mln zł w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Wynik netto w tegorocznym pierwszym półroczu to strata na poziomie 0,44 mln zł w porównaniu do zysku netto w kwocie 27 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 roku.

– Na nasze wyniki duży wpływ ma zakończenie realizacji danych kontraktów, dlatego drugi kwartał tego roku był zdecydowanie lepszy niż początek roku. Na uwagę zasługuje wzrost rentowności i na nim się będziemy koncentrować. To wynika z wdrożenia naszej autorskiej platformy, która optymalizuje dotychczasowe koszty osobowe. Nasze nowe produkty i zlecenia są realizowane w oparciu o wspomnianą platformę i nie wymagają bezpośredniej pracy programistów, co obniża ich koszt wytworzenia. Ponadto otrzymaliśmy pierwsze płatności zaliczkowe z naszej dotacji, jaką otrzymaliśmy w NCBiR. Biorąc pod uwagę realizowane umowy oraz proces sprzedażowy patrzę z optymizmem na drugie półrocze tego roku – dodaje Krzysztof Sobczak – prezes zarządu Emplocity S.A.

W drugim kwartale poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy z Edtechhub Akcelerator sp. z o.o. Prace będą obejmować tworzenie i modyfikację algorytmów NLP (ang. Natural Language Processing – Przetwarzanie Języka Naturalnego) i ML (ang. Machine Learning – Uczenie Maszynowe) w zakresie obsługi wielojęzykowości, optymalizacji rekrutacji obcokrajowców i automatyzacji procesu tworzenia treści w określonych językach. Wartość aneksu wynosi 688 924,80 zł netto. Natomiast całkowita wartość umowy, po zawarciu niniejszego aneksu wynosi 1 483 199,80 i zostanie powiększona o należny podatek VAT. Termin realizacji umowy został określony na dzień 31 października 2023 r.

Co więcej Emplocity zakończyło projekt realizowany na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie o nazwie „Zeterka”. Z tego tytułu spółka uzyskała wynagrodzenie w wysokości 942 400,00 zł. „Zeterka” jest inteligentnym chatbotem rozszerzonym o moduły wiedzy, wyszukiwarki oraz testów. Jego główne zadanie polega na udzielaniu odpowiedzi na różnorodne pytania użytkowników, dotyczące ZSK (Zintegrowany System Kwalifikacji) oraz ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji), pogłębiając wiedzę oraz świadomość użytkowników w tym zakresie. Chatbot “Zeterka” udziela odpowiedzi w oparciu o zaimplementowaną wiedzę oraz algorytmy przetwarzania języka naturalnego.

­- Cieszy nas zainteresowanie klientów naszymi produktami oraz udane zakończone wdrożenia. Dzięki temu zyskujemy sporo unikalnego doświadczenia, które będzie procentować u nowych klientów. Pracujemy nad ich pozyskaniem. Obiecująco wygląda branża związana ze szkolnictwem wyższym, gdzie widzimy duże zainteresowanie rozwiązaniami wykorzystującymi sztuczną inteligencją w obszarze komunikacji i zarządzania informacją. – dodaje Krzysztof Sobczak.

Spółka pracuje nad nowym produktem, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników. Rynek botów cieszy się bowiem olbrzymim zainteresowaniem i rośnie grono nie-profesjonalistów zainteresowanych tworzeniem i rozwojem rozwiązań AI. Jest to doskonałą okazja dla Spółki do zaoferowania swoich narzędzi, które mają tę przewagę nad rozwiązaniami konkurencji, że były z powodzeniem wykorzystywane do tworzenia zróżnicowanej gamy botów oraz produktów w formule white-label. Nie rezygnując z dotychczasowej działalności i kontynuując tworzenie zaawansowanych rozwiązań AI dla wymagających klientów korporacyjnych, Spółka widzi duży potencjał w rozwoju produktu w formule SaaS dla klientów indywidualnych, startupów i małych firm. Platforma ta umożliwia tworzenie zaawansowanych botów bez kodowania z możliwością ich późniejszej monetyzacji.

Źródło: Spółka