Enea odnotowała 747,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 970,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 911,76 mln zł wobec 1 477,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 271,44 mln zł wobec 1 862,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 589,18 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 8 019,34 mln zł rok wcześniej.

„Główne czynniki zmiany EBITDA GK Enea w III kwartale 2025 r. (spadek o 591,2 mln zł):

(-) spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 1 286 mln zł wynika głównie ze spadku średniej ceny, spadku wolumenu sprzedaży energii oraz spadku przychodów z Mocy Bilansujących;

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 13,8 mln zł wynika głównie ze wzrostu wolumenu oraz wzrostu średniej ceny sprzedaży;

(+) wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 82,9 mln zł wynika głównie z wyższych stawek opłat w zatwierdzonej taryfie na 2025 r. oraz wyższym wolumenie dystrybucji energii;

(-) spadek przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych o 39,4 mln zł wynika głównie z mniejszej ilości przyłączonych odbiorców w III grupie przyłączeniowej, OZE w II i III grupie oraz OSDn w II grupie;

(+) wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy o 48,5 mln zł głównie w wyniku waloryzacji ceny obowiązku mocowego;

(-) spadek przychodów z tytułu rekompensat o 230,4 mln zł – zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [ustawa o limitach zużycia] oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023 – 2025 r. [ustawa o limitach cen], a w przypadku paliwa gazowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(-) w III kwartale 2024 r. ujęto w przychodach wartość rekompensaty dotyczącej cen energii elektrycznej w wysokości 359,8 mln zł,

(-) w III kwartale 2024 r. ujęto w przychodach wartość rekompensaty dotyczącej usługi dystrybucji w wysokości 12,2, mln zł,

(-) w III kwartale 2024 r. ujęto w przychodach wartość rekompensaty dotyczącej paliwa gazowego w wysokości 0,5 mln zł,

(+) w III kwartale 2025 r. ujęto w przychodach wartość rekompensaty dotyczącej energii elektrycznej w wysokości 141,9 mln zł;

(+) spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 20,7 mln zł wynika głównie ze zmiany stanu rezerw pracowniczych;

(+) spadek kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów o 607,7 mln zł wynika ze spadku kosztów zużycia węgla oraz kosztów emisji CO2, przy jednoczesnym wzroście kosztów zużycia biomasy dla całego Obszaru Wytwarzania;

(+) spadek kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 246,7 mln zł wynika głównie z niższego wolumenu zakupu energii oraz niższych średnich cen zakupu;

(-) wzrost kosztów usług obcych o 67,8 mln zł wynika głównie ze wzrostu kosztów zadań zlecanych firmom zewnętrznym;

(+) wpływ zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia o 4,6 mln zł:

(+) w III kwartale 2025 r. ujęto w przychodach częściowe wykorzystanie rezerwy w wysokości 20,3 mln zł na stratę wynikającą z rozliczenia przez ENEA S.A. jako sprzedawcy z urzędu opustu na opłatach dystrybucyjnych w zakresie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów,

(-) w III kwartale 2024 r. ujęto w przychodach częściowe wykorzystanie rezerwy w wysokości 15,7 mln zł na stratę wynikającą z rozliczenia przez ENEA S.A. jako sprzedawcy z urzędu opustu na opłatach dystrybucyjnych w zakresie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów,

(+) wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 39,7 mln zł – głównie: spadek odpisu aktualizującego uprawnienia do emisji CO2 (wg wyceny na koniec września 2025 r.), wzrost aktualizacja wyceny kontraktów CO, wzrost wyniku na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Capex Grupy Enea wyniósł 983,2 mln zł w III kwartale br. wobec 728,2 mln zł rok wcześniej, co stanowiło 72,4% wykonania planu na ten okres. W I-III kw. 2025 r. capex wyniósł 4 436,1 mln zł wobec 2 060,5 mln zł rok wcześniej, co stanowiło 80,4% wykonania planu na trzy kwartały (5 520,7 mln zł) i 55,9% planu na cały 2025 rok (7 935,7 mln zł).

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 2 672,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3 251,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 683,78 mln zł w porównaniu z 24 161,34 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4 658,24 mln zł wobec 5 333,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 1 837,76 mln zł wobec 1 094,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews