Enea odnotowała 873,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 1 262,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 107 mln zł wobec 1 212,94 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 446,02 mln zł wobec 1 593,21 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 505,08 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 7 757,12 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 1 925,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 280,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 094,6 mln zł w porównaniu z 16 142 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3 386,8 mln zł wobec 3 470,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 3 386,8 mln zł (spadek r/r o 83,6 mln zł). W Obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 411,3 mln zł (wzrost r/r o 140,5 mln zł). Istotny wpływ na wynik EBITDA miała wypłata odszkodowania za szkodę powstałą w lutym 2023 r. w wyniku wylewu wód podziemnych (zdarzenie jednorazowe w kwocie 144,85 mln zł). Pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży węgla, odnotowano niższą cenę sprzedaży, co w efekcie wpłynęło na zrealizowanie niższych przychodów ze sprzedaży węgla” – czytamy w raporcie.

Obszar Wytwarzania zrealizował wynik EBITDA na poziomie 1 002,7 mln zł (spadek r/r o 662,6 mln zł). W Segmencie Elektrowni Systemowych wynik EBITDA obniżył się, głównie w efekcie spadku marży na odkupie energii elektrycznej, przy jednocześnie wyższych przychodach z tytułu Rynku Mocy oraz Mocy Bilansujących. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA w związku ze zrealizowaniem niższej marży na zielonym bloku (głównie efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy) oraz niższego wyniku w Obszarze Wody. W Segmencie Ciepła odnotowano wzrost wyniku EBITDA, na co wpłynął wzrost marży jednostkowej (głównie spadek jednostkowych kosztów paliw), podano także.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 398,2 mln zł (wzrost r/r o 238,5 mln zł). Wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej. Jednocześnie odnotowano wzrost rezerw dotyczących majątku sieciowego.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 417,0 mln zł (wzrost r/r o 221,0 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat oraz spadek wyniku aktualizacji wyceny kontraktów CO2, transakcji terminowych energii i gazu, podała także spółka.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 453 mln zł w I połowie br.

„Pierwsze półrocze tego roku to czas dynamicznych zmian i kluczowych decyzji, które umacniają pozycję Grupy Enea na rynku. Rekordowe inwestycje w OZE oraz rozwój inteligentnych sieci dystrybucyjnych to jedne z fundamentów naszej przyszłości” – skomentował prezes Grzegorz Kinelski, cytowany w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 1 666,06 mln zł wobec 1 053,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews