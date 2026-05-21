Enea odnotowało 929,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1051,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1189,4 mln zł wobec 1625,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1548,41 mln zł wobec 1940,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 7172,83 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 7413,86 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik dług netto/EBITDA LTM ukształtował się na poziomie 0,53 wobec 0,27 w analogicznym okresie 2025 r.

„W I kwartale tego roku utrzymaliśmy stabilny poziom produkcji energii oraz solidne wyniki finansowe, mimo wymagającego i wciąż zmiennego otoczenia rynkowego. Wyprodukowaliśmy 5,9 TWh energii elektrycznej netto, z rosnącym udziałem energii ze źródeł odnawialnych. Konsekwentnie rozwijamy i wykorzystujemy nowe moce w farmach wiatrowych, realizując naszą strategię transformacji energetycznej i zwiększając udział zielonej energii w miksie wytwórczym Grupy. Jednocześnie inwestujemy w rozwój nowoczesnej, elastycznej i odpornej sieci dystrybucyjnej. Wszystko przy zachowaniu dyscypliny finansowej, która buduje nam stabilne i bezpieczne wskaźniki finansowe. Po I kwartale 2026 r. EBITDA Grupy wyniosła blisko 1,5 mld zł, a największy w niej udział miały obszary wytwarzania i dystrybucji, które pozostają fundamentem stabilności operacyjnej Grupy” – powiedział prezes Enei Grzegorz Kinelski, cytowany w komunikacie.

„Równolegle konsekwentnie przyspieszamy transformację organizacyjną i cyfrową. Coraz więcej klientów wybiera nowoczesne kanały kontaktu -już ponad 55% klientów indywidualnych korzysta z faktur elektronicznych, a nawet pół tysiąca nowych klientów dziennie aktywuje konto w eBOK. To pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na zmieniające się oczekiwania rynku, budując nowoczesną, efektywną i przyjazną klientom organizację” – dodał.

W obszarze wytwarzania wypracowano EBITDA na poziomie 636,5 mln zł (wzrost r/r o 87,2 mln zł). Grupa wytworzyła 5,9 TWh energii elektrycznej, z czego udział odnawialnych źródeł energii (woda, wiatr, fotowoltaika) wyniósł blisko 0,2 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych była wyższa r/r o 92,3% – Grupa wykorzystuje nowe moce w farmach wiatrowych, podano w materiale.

Obszar dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 741,1 mln zł (spadek r/r o 3,2 mln zł). W I kwartale 2026 r. Enea Operator dostarczyła blisko 5,4 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. W omawianym okresie do jej sieci przyłączonych zostało 1447 źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Liczba przyłączonych źródeł OZE (łącznie z mikroinstalacjami) wyniosła na koniec I kwartału 2026 r. ponad 203,6 tys., a ich łączna moc ponad 8,6 GW.

Wynik EBITDA obszaru obrotu ukształtował się na poziomie 70,6 mln zł (spadek r/r o 143 mln zł), co było efektem głównie spadku marżowości na rynku detalicznym. Dodatkowo, istotny wpływ miał wzrost wykorzystania rezerw (głównie rezerwa na Taryfę G), wskazano.

W I kwartale 2026 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł blisko 6,5 TWh i był wyższy r/r o 4,7%. Wolumen sprzedaży paliwa gazowego wyniósł 8 GWh i był zbliżony do poziomu z I kwartału 2025 r. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym w omawianym okresie wyniosły blisko 3,4 mln zł (wzrosły r/r o 3,9%).

W obszarze wydobycia grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła w I kwartale 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 702,6 mln zł. Strata netto wyniosła 22,1 mln zł, a wynik EBITDA 25,2 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 3,6%. Mimo wymagających warunków rynkowych LW Bogdanka utrzymała stabilną płynność, zwiększając uzysk i inwestując w nowe wyrobiska. Udział eksportu w przychodach Grupy przekroczył 10%, wobec 3% rok wcześniej. Węgiel, sprzedawany zarówno za pośrednictwem pośredników, jak i bezpośrednio przez spółkę, trafił przede wszystkim do Ukrainy i Słowacji, przekazano.

LW Bogdanka sprzedała w I kwartale 2026 r. 2,08 mln ton węgla handlowego. Pomimo spadku r/r o 6,9%, Grupa utrzymała silną pozycję na rynku, osiągając 29,1% udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce. Produkcja węgla handlowego wyniosła niemal 2,04 mln ton, czyli o 616 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (-23,2%). Jednocześnie uzysk węgla wzrósł do 71,4%, co oznacza poprawę o 2,4 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.

Grupa planuje wydać 9 mld zł na inwestycje w 2026 r. Znaczną część tych wydatków będą stanowiły inwestycje w dystrybucję, na którą w tym roku Grupa chce przeznaczyć rekordowe 3,3 mld zł. Priorytetem na ten rok są magazyny energii, zarówno z przeznaczeniem do współpracy z istniejącymi i planowanymi instalacjami OZE, jak również przeznaczone do świadczenia usług na rzecz poprawy elastyczności pracy sieci dystrybucyjnej. Grupa uzyskała warunki przyłączenia o łącznej mocy 1,45 GW i będzie ogłaszała przetargi na wykonawców. Prace wykonawcze oraz elektryfikacja zdecydowanej większości magazynów planowane są na 2027 r., podano także.

„W omawianym kwartale Enea zawarła 36 kontraktów na sprzedaż energii powyżej 20 GWh o łącznym wolumenie 3 669 GWh, wygrała 8 postępowań przetargowych obejmujących sprzedaż energii powyżej 10 GWh o łącznym wolumenie 260 GWh. Działania te potwierdzają skuteczność w budowaniu długoterminowych relacji z klientami oraz wzmacnianiu konkurencyjności Grupy Enea na rynku” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 123,25 mln zł wobec 235,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews