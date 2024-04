Enea miała 1 263 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kwartał 2023 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za IV kwartał 2023 roku:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 281 mln zł,

– EBITDA: 2 858 mln zł,

– Strata przed opodatkowaniem: -1 284 mln zł,

– Strata netto okresu sprawozdawczego: -1 105 mln zł,

– Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej: -1 263 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 180 mln zł.

– Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 652 mln zł,

– Wytwarzanie: 1 866 mln zł,

– Dystrybucja: 513 mln zł,

– Obrót: 37 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 2,5 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,9 TWh” – czytamy w komunikacie.

W całym 2023 roku spółka odnotowała:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 48 183 mln zł,

– EBITDA: 6 298 mln zł,

– Strata przed opodatkowaniem: -508 mln zł,

– Strata netto okresu sprawozdawczego: -443 mln zł,

– Strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -704 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 3 279 mln zł,

– Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,85.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 1 326 mln zł,

– Wytwarzanie: 3 605 mln zł,

– Dystrybucja: 1 822 mln zł,

– Obrót: -30 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 7,1 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 21,3 TWh, w tym 2,3 TWh z OZE,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 20 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 22,8 TWh.

GK Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 4 146 mln zł, a w IV kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 1 136 mln zł. Spółki GK Enea były objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. W 2023 roku GK Enea rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 3 214 mln zł, a za IV kwartał 2023 roku w kwocie 1 012 mln zł, podano także.

„Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2022 roku):

– W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA jest efektem wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży. Jednocześnie odnotowano spadek wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

– W Obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych oraz w Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie (m.in. efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczącej umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umów przewyższały oczekiwane korzyści), wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych oraz wzrost marży na Zielonym Bloku (głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpłynął m.in. spadek marży jednostkowej na cieple. Dodatkowo odnotowano wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym Obszarze Wytwarzania.

– W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

– W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA (mniejsza strata) wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym” – wyjaśniono także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 1 603 mln zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews