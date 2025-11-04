Enea miała 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. EBITDA w tym czasie wyniosła wstępnie 1 271 mln zł.

„Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za III kwartał 2025 roku:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 6 589 mln zł,

– EBITDA: 1 271 mln zł,

– Zysk przed opodatkowaniem: 864 mln zł,

– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 699 mln zł,

– Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej: 747 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 010 mln zł,

– Wskaźnik dług netto / EBITDA LTM: -0,12.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: -106 mln zł,

– Wytwarzanie: 467 mln zł,

– Dystrybucja: 701 mln zł,

– Obrót: 170 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 1,3 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 4,5 TWh, w tym: 0,3 TWh z biomasy i 0,2 TWh z OZE,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,9 TWh, podano.

„Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w III kwartale 2025 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do III kwartału 2024 roku):

– W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Przy niższym wolumenie sprzedaży węgla, zrealizowano niższą cenę sprzedaży.

– W Obszarze Wytwarzanie zrealizowano niższy wynik EBITDA. W Segmencie Elektrowni Systemowych odnotowano spadek wyniku EBITDA, głównie w efekcie spadku wyniku koncesji na wytwarzaniu energii elektrycznej, spadku marży na obrocie energią elektryczną oraz niższych przychodów z Mocy Bilansujących, przy jednocześnie wyższych przychodach z tytułu Rynku Mocy. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA w związku ze zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (głównie to efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA, na co wpłynął wzrost marży jednostkowej (głównie spadek jednostkowych kosztów paliw).

– W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej. Jednocześnie odnotowano wzrost kosztów operacyjnych.

– W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat” – czytamy dalej.

Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi rozpoznała za okres 9 miesięcy 2025 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 462 mln zł, a w III kwartale 2025 roku w łącznej wysokości 142 mln zł, podano także.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za okres 9 miesięcy 2025 roku:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 20 684 mln zł,

– EBITDA: 4 658 mln zł,

– Zysk przed opodatkowaniem: 3 357 mln zł,

– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 2 722 mln zł,

– Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej: 2 672 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 4 442 mln zł,

– Wskaźnik dług netto / EBITDA LTM: -0,12.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 305 mln zł,

– Wytwarzanie: 1 469 mln zł,

– Dystrybucja: 2 099 mln zł,

– Obrót: 587 mln zł, wymieniono również.

„Wybrane dane operacyjne:

– Produkcja węgla netto: 5,2 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 14,7 TWh, w tym: 1,1 TWh z biomasy i 0,4 TWh z OZE,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,9 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 18,0 TWh” – wskazano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

