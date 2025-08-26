Enea miała 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. EBITDA w tym czasie wyniosła wstępnie 1 446 mln zł.

„Skonsolidowane wyniki finansowe GK Enea za II kwartał 2025 roku:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 6 505 mln zł,

– EBITDA: 1 446 mln zł,

– Zysk przed opodatkowaniem: 1 065 mln zł,

– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 868 mln zł,

– Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 874 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 2 800 mln zł,

– Wskaźnik dług netto / EBITDA LTM: 0,08.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 22 mln zł,

– Wytwarzanie: 453 mln zł,

– Dystrybucja: 654 mln zł,

– Obrót: 203 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wybrane wstępne dane operacyjne są następujące:

– Produkcja węgla netto: 1,2 mln ton,

– Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 4,2 TWh, w tym: 0,4 TWh z biomasy i 0,1 TWh z OZE,

– Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

– Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,8 TWh.

„Wynik EBITDA osiągnięty przez GK Enea w II kwartale 2025 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do II kwartału 2024 roku):

– W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA jest efektem niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Przy niższym wolumenie sprzedaży węgla, zrealizowano niższą cenę sprzedaży. Jednocześnie, odnotowano spadek kosztów działalności operacyjnej.

– W Obszarze Wytwarzanie zrealizowano niższy wynik EBITDA. W Segmencie Elektrowni Systemowych odnotowano spadek wyniku EBITDA głównie w efekcie spadku wyniku koncesji na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz marży na obrocie energią elektryczną, przy jednocześnie wyższych przychodach z tytułu Rynku Mocy oraz Mocy Bilansujących. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA w związku ze zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (głównie efekt niższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA, na co wpłynął wzrost marży jednostkowej (głównie spadek jednostkowych kosztów paliw).

– W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów operacyjnych.

– W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano spadek rozpoznanych przychodów z tytułu rekompensat” – czytamy dalej.

Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi rozpoznała w I półroczu 2025 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 320 mln zł, a w II kwartale 2025 roku w łącznej wysokości 151 mln zł, podano także.

Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2025 roku:

– Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 14 095 mln zł,

– EBITDA: 3 387 mln zł,

– Zysk przed opodatkowaniem: 2 492 mln zł,

– Zysk netto okresu sprawozdawczego: 2 023 mln zł,

– Zysk netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1 925 mln zł,

– Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 3 432 mln zł,

– Wskaźnik dług netto / EBITDA LTM: 0,08.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

– Wydobycie: 411 mln zł,

– Wytwarzanie: 1 003 mln zł,

– Dystrybucja: 1 398 mln zł,

– Obrót: 417 mln zł, wymieniono również.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews