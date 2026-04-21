Nakłady inwestycyjne Grupy Enea mają wynieść 9,08 mld zł w tym roku, w porównaniu do 6,21 mld zł w 2025 roku, poinformował zarząd. Z tego 46% ma zostać przeznaczone na wytwarzanie, 36% na dystrybucję, 6% na OZE, a 9% na wydobycie.

„Inwestycje [w wydobycie] są wyższe [od nakładów na OZE], bo dzisiaj ciągle bardzo intensywnie korzystamy z naszych aktywów węglowych. Te 800 mln, które pokazujemy, mają nam zagwarantować elastyczne podejście do wydobycia węgla w Bogdance w taki sposób, żebyśmy mogli reagować w stosunku do potrzeb rynku, gwarantując również bezpieczeństwo energetyczne” – powiedziała wiceprezes Dalida Gepfert podczas konferencji prasowej, w odpowiedzi na pytanie, dlaczego planowane nakłady na energetykę węglową są w 2026 r. wyższe od nakładów na OZE.

Grupa zakłada, że capex na wydobycie wyniesie 819 mln zł, a na OZE 543 mln zł. Planowane wydatki na dystrybucję to 3,3 mld zł, a na wytwarzanie 4,17 mld zł.

„Bardzo się przyglądaliśmy tym wydatkom, rozmawialiśmy wielokrotnie, żeby optymalna ilość pieniędzy 'szła pod ziemię’. Całość tych 800 mln to jest przygotowanie produkcji, a w kolejnych latach jednak ta produkcja utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o capex OZE, to on wynika po prostu z możliwości. My w tej chwili przygotowujemy szereg projektów w zakresie magazynów czy PV i gros wydatków w zakresie tych projektów będzie w przyszłym roku” – dodał wiceprezes Marek Lelątko.

W 2025 roku capex Grupy Enea wyniósł 6,21 mld zł i był niższy od planu zakładającego 7,94 mld zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.

