Plan nakładów inwestycyjnych Grupy Enea na ten rok wynosi 9,08 mld zł, podała spółka. Wstępne wykonanie capeksu za 2025 r. to 6,21 mld zł, w porównaniu do planu 7,94 mld zł.

„W planie capeksu na 2026 rok około jedną trzecią stanowią nakłady na blok CCGT Kozienice i kolejną jedną trzecią nakłady na dystrybucję. Pozostałe wydatki również wyniosą około jednej trzeciej” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Marek Lelątko podczas konferencji prasowej.

Według niego, niewykonanie planu inwestycji w 2025 roku, według wstępnych danych, wynika głównie z przesunięcia nakładów na CCGT Kozienice na obecny rok.

„W obszarze dystrybucji zrealizowaliśmy plan z nawiązką” – podkreślił.

Plan na 2025 r. zakładał 2,7 mld zł capeksu w obszarze dystrybucji, a realizacja wyniosła ok. 2,8 mld zł, podała spółka.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews