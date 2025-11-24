Enea zakłada, że w 2026 roku w fazie realizacji znajdą się magazyny energii o mocy ok. 200 MW, poinformował wiceprezes ds. handlowych Bartosz Krysta.

„Bardzo mocno wchodzimy w segment magazynów. Jest to dla nas priorytet, jeśli chodzi o inwestycje transformacyjne. Na chwilę obecną mamy ponad 500 MW wydanych warunków w projektach na wysokim napięciu; te projekty będą realizowane jako pierwsze” – powiedział Krysta podczas konferencji prasowej.

Enea zakłada, że w 2026 r. w fazie budowy znajdą się magazyny energii o mocy 200 MW. W 2027 r. w fazie budowy będą magazyny o mocy 500 MW, a w fazie energetyzacji o mocy 240 MW.

„Mamy nadzieję, że w I kwartale przyszłego roku przeprowadzimy stosowne postępowania. To w sumie kilkanaście projektów, które dadzą nam łącznie pojemność ok. 3 GWh” – dodał wiceprezes.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews