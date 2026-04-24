Rada nadzorcza Enei powołała na nową trzyletnią wspólną kadencję (ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.): Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa zarządu, Bartosza Krystę na członka zarządu ds. handlowych, Marka Lelątko na członka zarządu ds. finansowych i Przemysława Baszaka na członka zarządu ds. bezpieczeństwa, podała spółka. Ponadto rada postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych bez wyłaniania najlepszego kandydata.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.

