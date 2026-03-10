Enea otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzję o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) kwoty 139,9 mln zł stanowiącej różnicę pomiędzy odpisem wniesionym na rzecz FWRC przez spółkę w latach 2023-2025, a kwotą obliczoną przez URE, podała spółka. Mając to na uwadze Enea zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 roku rezerwy w segmencie obrotu, która została oszacowana na 139,9 mln zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews