Enea zwiększyła rezerwę z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu do 250,1 mln zł (wobec 61,9 mln zł wg jednostkowego raportu za III kw. ub.r.), podała spółka. Zdarzenie to pomniejszy m.in. skonsolidowany zysk EBITDA Enei za 2021 r. o ok. 188 mln zł.

„Zwiększenie rezerwy do kwoty 250,1 mln zł ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez emitenta w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, którzy zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii w ramach systemu wsparcia nabyli prawo do 15-letniego rozliczania z zastosowaniem opustów (tzw. net-metering), pod warunkiem przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 roku. Wysokość rezerwy będzie aktualizowana w okresach kwartalnych” – czytamy w komunikacie.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Enea za rok 2021 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 188 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 152 mln zł.

„Emitent informuje również o dokonaniu częściowego rozwiązania rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (utworzonej pierwotnie w kwocie 222,2 mln zł) z kwoty 108,1 mln zł (wykazanej w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku), o kwotę 61,6 mln zł, do kwoty 46,5 mln zł” – czytamy dalej.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Enea za rok 2021 poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 61,6 mln zł, podano także.

„Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto okresu sprawozdawczego, bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy” – wskazano także w materiale.

Łącznie oba powyższe zdarzenia oznaczają zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 126,4 mln zł i zysku netto okresu spółki o ok. 90,4 mln zł, podsumowano.

Spółka podkreśliła, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych za rok 2021.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews