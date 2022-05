Enel-Med odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5,69 mln zł wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 9,41 mln zł wobec 15,48 mln zł rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 8,01 mln zł wobec 14,68 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,14 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 106,02 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo panującego stanu epidemii zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS), w tym obszarze spółka zanotowała wzrost o 13,2% w stosunku do I kwartału 2021 r. Całkowita sprzedaż wzrosła w I kwartale 2022 o 8,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęła poziom 115 mln zł” – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 7,02 mln zł wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

Źródło: ISBnews