Energa odnotowała 1 013 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2023 r. wobec 584 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 792 mln zł wobec 817 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 473 mln zł wobec 525 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 821 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 5 071 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny – odpowiednio: 777 mln zł wobec 349 mln zł.

W lutym Energa podała, prezentując szacunkowe dane, że w IV kw. 2023 r. miała 6 597 mln zł skonsolidowanych przychodów, 496 mln zł straty EBITDA i 855 mln zł straty netto.

W całym 2023 r. spółka miała 617 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 967 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 22 081 mln zł w porównaniu z 20 095 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny – odpowiednio: 4 006 mln zł wobec 349 mln zł. Zysk EBITDA sięgnął 2 885 mln zł wobec 2 573 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podano w raporcie rocznym.

Według szacunkowych danych, w 2023 r. zysk netto Grupy to 764 mln zł, zysk EBITDA: 2 862 mln zł, zaś przychody: 26 086 mln zł.

„Po trzech latach od przejęcia kapitałowego przez Orlen SA, Grupa Energa osiągnęła kolejny raz solidne wyniki finansowe. Właśnie podsumowano 12 miesięcy ub. roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 28% i wyniosły 26,09 mld zł, EBITDA Grupy wyniosła 2,89 mld zł, poprawiając tym samym wynik z 2022 roku o 12%. Zysk netto Grupy w 2023 roku wyniósł 0,6 mld zł w porównaniu do 1 mld zł rok wcześniej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2023 roku wzrosła sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Grupie – niemal 50% energii sprzedawanej klientom pochodziło m.in. z wiatru oraz słońca (+9 pkt proc. r/r). Udział OZE w produkcji własnej wyniósł z kolei 46%. Na koniec 2023 roku w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu całego 2023 roku wyprodukowano 1,6 TWh energii elektrycznej brutto.

„Przez 12 miesięcy Grupa Energa wyprodukowała 3,4 TWh i dostarczyła 22,4 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła 17,1 TWh. Udział OZE w produkcji własnej to 46%” – napisano też w materiale.

Nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 4,33 mld zł, z czego najwięcej stanowiły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 2,26 mld zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 367 mln zł, z czego istotny udział stanowiły zadania związane z budową nowych mocy OZE (głównie PV) oraz rozwojem i utrzymaniem aktywów ciepłowniczych. Natomiast w Linii Biznesowej Sprzedaż najwięcej środków finansowych przeznaczono na prace związane z majątkiem oświetleniowym. Nakłady na budowę jednostek CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, raportowane w Linii Biznesowej Pozostałe, wyniosły ponad 1,6 mld zł, wymieniono dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 37 mln zł wobec 50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

