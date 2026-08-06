Energa odnotowała 545 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2026 r. wobec 356 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 817 mln zł wobec 648 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1190 mln zł wobec 1010 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4891 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 4828 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2026 r. spółka miała 1323 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 848 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 189 mln zł w porównaniu z 10 597 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2719 mln zł wobec 2174 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Pierwsze półrocze 2026 roku dowodzi, że konsekwencja działań i racjonalność podejmowanych decyzji biznesowych przynoszą wymierne efekty. Inwestycje w strategiczny obszar dystrybucji zapewniają nam stabilny fundament. Zaangażowanie w budowę klienckich relacji z biznesem przełożyło się na wyraźne wzmocnienie Linii Biznesowej Detal. Systematyczny rozwój energetyki odnawialnej w raportowanym okresie przełożył się na jej znaczący udział zarówno w łącznym wolumenie wytworzonej energii, jak też w mocy zainstalowanej wszystkich aktywów Grupy. Przyniosło to zarówno dobre wyniki Linii Nowa Energetyka, jak i ogólnie wyższą produkcję energii elektrycznej. Te trzy filary odpowiadają w największym stopniu za wyniki, jakie osiągnęliśmy przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku” – powiedziała prezes Magdalena Kamińska, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Poprawa dotyczyła także głównych wskaźników operacyjnych – w pierwszej połowie 2026 roku Grupa Energa wyprodukowała 1,8 TWh (o 10% więcej r/r) i przesłała 12,1 TWh energii elektrycznej (poprawa o 4% r/r). Sprzedaż detaliczna wyniosła 9,4 TWh (wzrost o 10% r/r), podano również.

Tradycyjnie największy udział w wynikach Grupy Energa miała Linia Biznesowa Dystrybucja, której EBITDA w raportowanym okresie zamknęła się na poziomie 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. To zasługa wyższego wolumenu dostarczonej energii przy niższych stratach sieciowych, a jednocześnie efekt prowadzonego obecnie największego w historii spółki Energa Operator programu inwestycyjnego w modernizację i rozbudowę sieci. Program już teraz przynosi wymierne wyniki operacyjne i finansowe, wskazała spółka.

Drugi najwyższy wkład do skonsolidowanych wyników Grupy Energa wniosła Linia Biznesowa Detal, której EBITDA za raportowany okres wyniosła 393 mln zł. Wyższy wolumen sprzedaży osiągnięty dzięki wzrostowi liczby umów z klientami biznesowymi przełożył się na korzystną marżę sprzedażową. Dodatkowo, na wyniki tej Linii wpływ miały zdarzenia o charakterze księgowym – sukcesywnie rozwiązywana była m.in. rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia.

Trzecią Linią Biznesową z największym udziałem w wynikach skonsolidowanych była Nowa Energetyka, która w raportowanym okresie odnotowała wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych o 16% r/r. Największy udział miały w tym farmy fotowoltaiczne (297 GWh) i elektrownie wodne (287 GWh). Co ważne, produkcja brutto ze wszystkich źródeł odnawialnych Grupy Energa wzrosła w tym samym czasie łącznie o 26% r/r – swój udział miała w tym też znacząca poprawa wyników produkcyjnych jednostek wykorzystujących biomasę, zlokalizowanych w Liniach Biznesowych Ciepłownictwo i Energetyka Zawodowa: o 65% r/r. Co więcej, z całościowego wolumenu energii wyprodukowanej w Grupie Energa w raportowanym okresie – wynoszącego 1,8 TWh – aż 53% pochodziło z OZE, podkreślono.

Źródła odnawialne Grupy Energa w pierwszym półroczu zanotowały też wzrost udziału w łącznej mocy zainstalowanej aktywów wytwórczych Grupy Energa. Zgodnie z posiadanymi koncesjami na wytwarzanie energii elektrycznej wynosi ona ponad 2 GW, z czego już za 62% odpowiadają OZE. Zdecydowany prym wiodą tu najintensywniej rozwijane farmy fotowoltaiczne – na koniec drugiego półrocza 2026 roku odpowiadały za 47% mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej Grupy. To efekt m.in. uzyskania w II kwartale roku koncesji na 130 MW przez farmę PV Kotla – pierwszy projekt fotowoltaiczny Energi w południowej Polsce.

Nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 2 mld zł i tradycyjnie największa część łącznej kwoty (62%) przypadła na Linię Biznesową Dystrybucja. Środki te przeznaczono na rozbudowę i modernizację 1745 km linii. W raportowanym okresie do infrastruktury Energi Operatora przyłączono 30 tys. nowych odbiorców i 332 MW nowych źródeł OZE. Inwestycje w tej Linii obejmowały też wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań sieciowych, takich jak np. projekt przebudowy sieci do standardów Smart Grid, czytamy dalej.

Znaczące nakłady inwestycyjne wykazała również Linia Biznesowa Energetyka Zawodowa, w której realizowane są projekty czterech bloków gazowo-parowych. Jednostki powstające w Grudziądzu, Gdańsku i Ostrołęce będą pełnić rolę źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny nasycony zależnymi od pogody źródłami odnawialnymi, wspierając bezpieczeństwo dostaw energii. Na placach budowy najnowszych bloków – CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II – trwały m.in. zaawansowane prace ziemne, w tym palowanie przygotowujące teren do wylania fundamentów pod kluczowe urządzenia obu bloków.

Blok CCGT Grudziądz I przechodził z kolei w raportowanym okresie szereg prac odbiorowych i przygotowawczych, które na początku III kwartału pozwoliły na osiągnięcie kluczowego etapu inwestycyjnego – pierwszego zapłonu turbiny gazowej i synchronizacji generatora z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Również w projekcie CCGT Ostrołęka kontynuowano zaawansowane prace przygotowawcze i rozruchowe.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 581 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 21,14 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews