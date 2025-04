Energa odnotowała 643 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2024 wobec 1 013 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 453 mln zł wobec 792 mln zł straty rok wcześniej. W tym czasie zysk EBITDA wyniósł 522 mln zł wobec 473 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 513 mln zł wobec 5 821 mln zł rok wcześniej.

W całym roku 2024 skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 305 mln zł wobec 617 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 20 887 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 22 081 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio 3 302 mln zł wobec 2 885 mln zł zysku rok wcześniej.

W tym czasie Grupa wyprodukowała łącznie 2,7 TWh i przesłała 22,7 TWh energii elektrycznej, a jej sprzedaż detaliczna wyniosła 16,7 TWh.

„Grupa Energa utrzymuje stabilną pozycję, zamykając 2024 rok z rekordowym wynikiem EBITDA na poziomie 3,3 mld zł (wzrost o 14% r/r). Zwiększyła też moc zainstalowaną w źródłach odnawialnych o ponad 40% r/r, do 890 MW – po raz pierwszy w historii było jej więcej, niż mocy zainstalowanej w źródłach konwencjonalnych. OZE odpowiadały też za 55% łącznej produkcji brutto energii elektrycznej (w porównaniu do 46% rok wcześniej). Nakłady inwestycyjne wzrosły o 14% r/r – do ok. 5,1 mld zł – odzwierciedlając aktywność Grupy w obszarze inwestycji” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Podobnie jak EBITDA całej Grupy, rekordowy był też wynik Linii Biznesowej Dystrybucja, wypracowany na poziomie 2,8 mld zł (wzrost o 45% r/r). Zysk netto tej Linii wyniósł z kolei ok. 1,2 mld zł (poprawa o 125% r/r). Poprawę wyniku EBITDA o 5 proc. r/r zanotowała także Linia Biznesowa Wytwarzanie, wymieniono dalej.

„W 2024 roku Grupa Energa utrzymała stabilną pozycję finansową, pomimo wpływu zróżnicowanych, a przede wszystkim dynamicznych czynników zewnętrznych. Wypracowaliśmy też rekordowy w historii Grupy wynik EBITDA. Jednocześnie miniony rok był dla nas bardzo intensywny ze względu na wyraźnie narastający impet inwestycyjny. Nasza ambicja, aby utrzymywać pozycję w czołówce transformacji energetycznej w Polsce, jest oczywista i potwierdzają ją międzynarodowe agencje ratingowe, przyznając nam najwyższe noty wśród polskich grup energetycznych. Realizujemy naszą wizję konsekwentnie, rozwijając zarówno aktywa wytwórcze, jak też modernizując infrastrukturę dystrybucyjną, kluczową dla budowy systemu energetycznego przyszłości” – powiedział prezes Sławomir Staszak, cytowany w komunikacie.

Istotny wpływ na całoroczne wyniki Grupy Energa miało jednorazowe zdarzenie bezgotówkowe – rozpoznanie konieczności dokonania odpisów na aktywa odnawialne, co do akwizycji których wiążące decyzje transakcyjne podejmowane były do października 2023 roku, wskazano też w informacji.

„Oprócz tego, na wyniki Grupy wpływ miała też m.in. mniej korzystna niż rok wcześniej marża sprzedażowa w obrocie energią elektryczną. W 2024 roku łącznie o 53% spadły przychody Grupy z tytułu rekompensat wypłacanych przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulowanymi ustawowo (tzw. 'mrożonymi’) cenami energii. Spadek ten spowodowany był m.in. koniecznością wprowadzenia na drugą połowę roku zmian w stawkach taryfowych, które służą jako podstawa do naliczania wspomnianych rekompensat” – czytamy dalej.

Na program inwestycyjny w 2024 roku Grupa Energa przeznaczyła 5,1 mld zł w porównaniu do 4,4 mld zł rok wcześniej.

„Kwotowo najwyższe nakłady – 2,9 mld zł, o 28% więcej r/r – przeznaczone zostały na Linię Biznesową Dystrybucja. Dzięki temu Energa Operator wybudowała i zmodernizowała w ciągu całego roku blisko 3,7 tys. km linii dystrybucyjnych, zwiększając całkowitą długość sieci do 200 tys. km. Spółka przyłączyła też prawie 1,1 GW nowych źródeł odnawialnych i 62 tys. nowych odbiorców. Do sieci Energi Operatora przyłączona jest 1/3 wszystkich mocy OZE działających w Polsce – ok. 9,6 GW” – napisano w komunikacie.

Procentowo najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych – o 84% r/r – miał miejsce w Linii Biznesowej Wytwarzanie. Zwiększyła ona moc zainstalowaną w OZE o 43% r/r, do 890 MW.

„Łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych w Grupie Energa wzrosła w 2024 roku o 43% w stosunku do końca 2023 roku i osiągnęła poziom 890 MW. To wynik realizowanych przez Grupę inwestycji własnych i akwizycji. Zbiega się to jednocześnie ze spadkiem zużycia węgla w Grupie (o 34% mniej r/r) i o blisko 40% niższą produkcją energii z tego paliwa niż rok wcześniej” – podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysku netto 306 mln zł w całym roku wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

