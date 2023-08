Energa odnotowała 147 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2023 r. wobec 446 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBITDA wyniosła 276 mln zł wobec 941 mln zł rok wcześniej.

„Wybrane dane za II kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 6 011 mln zł (wobec 4 579 mln zł w II kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy: 276 mln zł (wobec 941 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -19 mln zł (wobec 577 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Wynik netto Grupy: -147 mln zł (wobec 446 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 018 mln zł (wobec 619 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 436 GWh (wobec 5 668 GWh w II kwartale 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 731 GWh (wobec 1 048 GWh w II kwartale 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 3 999 GWh (wobec 4 236 GWh w II kwartale 2022 roku)” – czytamy w komunikacie.

Największy wpływ na spadek EBITDA miała wysoka różnica pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja, wskazano

W skali całego I półrocza wyniki prezentowały się następująco:

Przychody Grupy: 13 434 mln zł (wobec 9 517 mln zł w I pół. 2022 roku).

EBITDA Grupy: 2 607 mln zł (wobec 2 018 mln zł w I pół. 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 022 mln zł (wobec 1 383 mln zł w I pół. 2022 roku).

Wynik netto Grupy: 1 424 mln zł (wobec 1 057 mln zł w I pół. 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 11 264 GWh (wobec 11 879 GWh w I pół. 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 740 GWh (wobec 2 326 GWh w I pół. 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8 582 GWh (wobec 8 953 GWh w I pół. 2022 roku), podano.

„Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2023 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2 607 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie

(i) większa marża na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystna wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja oraz

(ii) rozwiązanie części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku w Linii Biznesowej Sprzedaż” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

