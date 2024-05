Energa odnotowała 431 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 713 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

„Szacunkowe wybrane dane za I kwartał 2024 roku:

Przychody Grupy: 6 254 mln zł (wobec 7 423 mln zł w I kwartale 2023 roku).

EBITDA Grupy: 1 081 mln zł (wobec 2 331 mln zł w I kwartale 2023 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 774 mln zł (wobec 2 041 mln zł w I kwartale 2023 roku).

Zysk netto Grupy: 431 mln zł (wobec 1 571 mln zł w I kwartale 2023 roku)” – czytamy w komunikacie.

„Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2024 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 081 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 949 mln zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie wynik EBITDA wyniósł 183 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż wygenerowała stratę EBITDA na poziomie 29 mln zł” – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w I kw. br. 759 mln zł wobec 713 mln zł rok wcześniej, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

