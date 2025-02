Energa odnotowała 48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 1 013 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBITDA Grupy wyniosła 600 mln zł wobec 473 mln zł straty w IV kw. 2023 r.

„Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2024 roku:

Przychody Grupy: 5 923 mln zł (wobec 6 598 mln zł w IV kwartale 2023 roku),

EBITDA Grupy: 600 mln zł (wobec -473 mln zł w IV kwartale 2023 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 253 mln zł (wobec -792 mln zł w IV kwartale 2023 roku),

Zysk netto Grupy: 48 mln zł (wobec -1 013 mln zł w IV kwartale 2023 roku)” – czytamy w komunikacie.

Na ukształtowanie się wyniku EBITDA w IV kw. 2024 r. wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 548 mln zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie wynik EBITDA wyniósł 193 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż wygenerowała stratę EBITDA w wysokości -73 mln zł, podano także.

„Szacunkowe wybrane dane za 2024 rok:

Przychody Grupy: 22 753 mln zł (wobec 26 087 mln zł w 2023 roku),

EBITDA Grupy: 3 379 mln zł (wobec 2 885 mln zł w 2023 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 096 mln zł (wobec 1 692 mln zł w 2023 roku),

Zysk netto Grupy: 959 mln zł (wobec 606 mln zł w 2023 roku)” – czytamy dalej.

EBITDA Grupy Energa w 2024 roku EBITDA wyniosła 3 379 mln zł, z czego Linia Biznesowa Dystrybucja wygenerowała 2 840 mln zł, Linia Biznesowa Wytwarzanie 520 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż 103 mln zł, podano też w informacji.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od końca kwietnia 2020 r. 93,28% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews