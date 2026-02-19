Energa miała 333 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

„Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2025 roku:

Przychody Grupy: 5 804 mln zł (wobec 5 923 mln zł w IV kwartale 2024 roku),

EBITDA Grupy: 957 mln zł (wobec 542 mln zł w IV kwartale 2024 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 556 mln zł (wobec -433 mln zł w IV kwartale 2024 roku),

Zysk netto Grupy: 333 mln zł (wobec -643 mln zł w IV kwartale 2024 roku),

Nakłady inwestycyjne: 2 262 mln zł (wobec 2 005 mln zł w IV kwartale 2024 roku),

Dystrybucja energii elektrycznej: 6 094 GWh (wobec 5 810 GWh w IV kwartale 2024 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 954 GWh (wobec 692 GWh w IV kwartale 2024 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 726 GWh (wobec 4 382 GWh w IV kwartale 2024 roku)” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2025 roku EBITDA na poziomie 957 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 819 mln zł, Linia Biznesowa Nowa Energetyka 137 mln zł, Linia Biznesowa Energetyka Zawodowa 52 mln zł, Linia Biznesowa Ciepłownictwo 12 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Detal -71 mln zł, wskazano również.

Szacunkowe wybrane dane za 2025 rok:

Przychody Grupy: 21 741 mln zł (wobec 22 753 mln zł w 2024 roku),

EBITDA Grupy: 4 108 mln zł (wobec 3 347 mln zł w 2024 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 627 mln zł (wobec 1 434 mln zł w 2024 roku),

Zysk netto Grupy: 1 502 mln zł (wobec 268 mln zł w 2024 roku),

Nakłady inwestycyjne: 5 609 mln zł (wobec 5 062 mln zł w 2024 roku),

Dystrybucja energii elektrycznej: 23 119 GWh (wobec 22 702 GWh w 2024 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 353 GWh (wobec 2 698 GWh w 2024 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17 211 GWh (wobec 16 726 GWh w 2024 roku), wymieniono również.

„EBITDA Grupy Energa w 2025 roku wyniosła 4 108 mln zł, z czego Linia Biznesowa Dystrybucja wygenerowała 3 260 mln zł, Linia Biznesowa Nowa Energetyka 461 mln zł, Linia Biznesowa Energetyka Zawodowa 188 mln zł, Linia Biznesowa Ciepłownictwo 43 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Detal 113 mln zł” – zakończono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews