Energa miała 359 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1 010 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wybrane dane za II kwartał 2025 roku:



Przychody Grupy: 4 972 mln zł (wobec 5 352 mln zł w II kwartale 2024 roku),

EBITDA Grupy: 1 010 mln zł (wobec 1 038 mln zł w II kwartale 2024 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 648 mln zł (wobec 726 mln zł w II kwartale 2024 roku),

Wynik netto Grupy: 359 mln zł (wobec 402 mln zł w II kwartale 2024 roku),

Nakłady inwestycyjne: 1 198 mln zł (wobec 1 157 mln zł w II kwartale 2024 roku),

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 489 GWh (wobec 5 371 GWh w II kwartale 2024 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 768 GWh (wobec 586 GWh w II kwartale 2024 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 3 890 GWh (wobec 3 816 GWh w II kwartale 2024 roku)” – czytamy w komunikacie.

EBITDA Grupy Energa w II kwartale 2025 roku EBITDA wyniosła 1 010 mln zł, z czego najwięcej (670 mln zł) wygenerowała Linia Biznesowa Dystrybucja, dodano.

Wybrane dane za całe I półrocze są następujące:



Przychody Grupy: 10 908 mln zł (wobec 11 606 mln zł w I pół. 2024 roku),

EBITDA Grupy: 2 174 mln zł (wobec 2 125 mln zł w I pół. 2024 roku),

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 464 mln zł (wobec 1 506 mln zł w I pół. 2024 roku),

Wynik netto Grupy: 843 mln zł (wobec 833 mln zł w I pół. 2024 roku),

Nakłady inwestycyjne: 1 944 mln zł (wobec 1 916 mln zł w I pół. 2024 roku),

Dystrybucja energii elektrycznej: 11 647 GWh (wobec 11 476 GWh w I pół. 2024 roku),

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 634 GWh (wobec 1 456 GWh w I pół. 2024 roku),

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8 544 GWh (wobec 8 421 GWh w I pół. 2024 roku).



„Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2025 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2 174 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 1 635 mln zł” – skomentowała spółka.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews