Energa Obrót, spółka zależna Energi, w porozumieniu z biegłym rewidentem dokonała ponownej kalkulacji wpływu na wynik finansowy kontraktów rodzących obciążenia (KRO) i dokona korekty bilansu otwarcia 2025 roku i zawiązania rezerwy na KRO w kwocie 140 mln zł oraz zwiększenia poziomu rezerwy na 31 grudnia 2025 roku do 304,1 mln zł, podała spółka. Efekt tych zmian obciąży wynik netto za 2025 r. kwotą 29 mln zł, podano.

„Zarząd Energa SA informuje, że w porozumieniu z biegłym rewidentem spółka zależna Energa Obrót SA dokonała ponownej kalkulacji wpływu na wynik finansowy kontraktów rodzących obciążenia (KRO), z uwzględnieniem:

– rozliczeń z prosumentami

– poziomu taryf dla energii elektrycznej za lata 2024-2026

– metody księgowania powyższych pozycji” – czytamy w komunikacie.



„W wyniku tych ustaleń zaszła konieczność korekty bilansu otwarcia roku 2025 i zawiązanie rezerwy na KRO w kwocie 140 mln zł oraz zwiększenia poziomu rezerwy na 31.12.2025 roku do poziomu 304,1 mln zł. W związku z tym, w sprawozdaniu finansowym za rok 2025 efekt netto powyższych zmian obciąży wynik netto roku 2025 o 29 mln zł” – podano.



Korekty są niepieniężne, wynikają z aktualizacji metodologii oraz stosowania zasady ostrożności i nie wpływają na przepływy pieniężne, zaznaczono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews