Energa opublikowała Dokument Informacyjny, kontynuując działania związane z emisją nowych akcji serii CC, podała spółka. Oferta obejmuje ponad 276 mln nowych akcji, które zostaną skierowane do obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru. Spółka planuje wprowadzenie nowych akcji oraz praw poboru do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„W świetle ostatniego postanowienia Sądu Apelacyjnego zarząd Energi postanowił kontynuować emisję akcji. Realizujemy uchwały podjęte przez akcjonariuszy podczas ostatniego walnego zgromadzenia. Grupa Energa ma istotne plany inwestycyjne – to m.in. inwestycje sieciowe, a także cztery duże bloki CCGT budowane równocześnie. Jednym z nich jest elektrownia w Gdańsku” – powiedziała prezes Magdalena Kamińska, cytowana w komunikacie.

Skalę emisji i cenę emisyjną akcji w wysokości 18,5 zł za akcję ustalili akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia 2 kwietnia. Może to oznaczać ponad 5,1 mld zł dokapitalizowania Energi i wzmocnienie jej bilansu, przypomniano.

Harmonogram emisji jest następujący:

4 maja 2026 r. – dzień prawa poboru

12 maja – 1 czerwca 2026 r. – przyjmowanie zapisów na akcje

18 – 28 maja 2026 r. – notowanie praw poboru na GPW

11 czerwca 2026 r. – planowany przydział akcji, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 21,14 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews