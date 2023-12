Energa powzięła od spółki zależnej Energa Obrót informację o konieczności zawiązania rezerwy na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G na 2024 rok, podała spółka. Energa Obrót zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 213,9 mln zł, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę samą kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA.

15 grudnia 2023 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2024 dla spółki na poziomie średnio 739,11 zł za MWh.

„W związku z faktem, że ww. zatwierdzona cena nie pokrywa w pełni kosztów uzasadnionych sprzedawanej energii elektrycznej w grupach taryfowych G, zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) spółka zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 213,9 mln zł, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę samą kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) grupy kapitałowej emitenta” – czytamy w komunikacie.

Energa zastrzegła, że wysokość rezerwy będzie podlegała badaniu przez audytora i może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews