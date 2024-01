Energa Obrót, spółka zależna Energi, zawiąże rezerwę na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G nieobjętych taryfą Urzędu Regulacji Energetyki, która wynika z wejścia w życie nowelizacji w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podała spółka. Energa Obrót dokonała oceny wpływu ustawy na swoją działalność i zidentyfikowała potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami w I połowie 2024 roku, która według stanu na 19 stycznia szacowana jest na 252,1 mln zł, co skutkuje koniecznością zawiązania rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2023. Powyższe zdarzenie przełoży się bezpośrednio na obniżenie o ww. kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy. Z perspektywy 2023 roku powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews