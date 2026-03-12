Energa otrzymały od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzje administracyjne o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwoty w wysokości 550,9 mln zł, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, podała Energa. W związku z tym, spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. rezerwy w wysokości 550,9 mln zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews