Energa zidentyfikowała konieczność zmiany założeń przyjętych na potrzeby kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupy przeprowadzonych na 31 grudnia 2024 roku, co wpływa na wzrost wysokości odpisów łącznie o ok. 0,2 mld zł, podała spółka. Obecnie szacowana całkowita kwota odpisów aktualizujących wynosi ok. 0,63 mld zł i obniżą one wynik brutto Grupy za 2024 rok o tę kwotę, ale nie będą miały wpływu na wynik EBITDA.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 18 marca br. w sprawie wyników testów na utratę wartości aktywów trwałych Grupy Energa (Grupa) przeprowadzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z MSR 36, zarząd Energa SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2025 roku powziął informację o konieczności zmiany założeń przyjętych na potrzeby kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości ww. aktywów, co wpływa na wzrost wysokości odpisów o łączną kwotę ok. 0,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

„Powyższe zwiększenie odpisów dotyczy aktywów OZE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, co do których Grupa podjęła wiążące decyzje transakcyjne w 2023 roku. Konieczność tego zwiększenia została zidentyfikowana podczas prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok, w ramach badania tego sprawozdania przez audytora. W związku z powyższym obecnie szacowana całkowita kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Grupy Energa wynosi ok. 0,63 mld zł” – podano.

Spółka podkreśliła, że powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy

„Obniżą one wynik brutto Grupy Energa za 2024 rok o ok. 0,63 mld zł, ale nie będą miały wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych). Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wartość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2024 rok” – czytamy dalej.

W marcu br. spółka informowała, że w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów trwałych, zidentyfikowała konieczność dokonania odpisów aktualizujących na łączną kwotę ok. 0,43 mld zł. Z tego ok. 0,36 mld zł przypada na aktywa OZE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, co do których grupa podjęła wiążące decyzje transakcyjne w 2023 roku. Pozostała cześć odpisów dotyczy głównie aktywów węglowych i ciepłowniczych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

