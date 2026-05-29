Enter Air odnotował 158,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 27,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 51,22 mln zł wobec 33,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 482,42 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 465,31 mln zł rok wcześniej.

„Skala działalności operacyjnej wzrosła, potwierdzając pozytywne trendy w ruchu turystycznym, a liczba wykonanych operacji lotniczych była o blisko 9% wyższa r/r, pomimo ogólnych perturbacji rynkowych związanych z konfliktem w Zatoce Perskiej. Wyniki I kwartału pozostawały pod wpływem typowej dla branży sezonowości oraz intensywnych prac remontowych i przeglądowych przed wysokim sezonem letnim” – czytamy w komunikacie.

„Bardzo dobrze przepracowaliśmy operacyjnie pierwszy kwartał. Organizacja się rozwija, zwiększamy stopień jej integracji oraz skalę operacji, a w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem niezawodnym i dobrze zarządzanym. Pierwsze 3 miesiące roku to zawsze okres sezonowo najniższej sprzedaży, dlatego większość samolotów trafia wówczas na kilka, a nawet kilkadziesiąt dni do hangarów, gdzie przechodzi zaplanowane przeglądy, w tym cykliczne kompleksowe przeglądy na poziomie tzw. C-check. To powoduje, że wyniki pierwszego kwartału są regularnie najmocniej dociążone kosztami w relacji do przychodów. W tym roku pierwszy raz przeprowadziliśmy gruntowny przegląd na poziomie C-check kilku naszych 'MAXów’, co dodatkowo wpływa na poziom kosztów. Od końca kwietnia realizujemy już nowy program handlowy, uzgodniony w innym otoczeniu kosztowym i oparty na zaktualizowanych stawkach, dlatego pierwszy kwartał należy traktować przede wszystkim jako okres domknięcia poprzedniego cyklu handlowego oraz operacyjnego przygotowania floty do pracy w sezonie letnim” – skomentował CEO Marcin Kubrak, cytowany w komunikacie.

Na sezon Lato 2026 i Zima 2026/2027 Enter Air posiada rekordową kontraktację z czterema największymi klientami, której łączna wartość wynosi około 634 mln USD i jest o 18% wyższa rok do roku. Potwierdza to siłę pozycji rynkowej Grupy oraz zaufanie, jakim Enter Air cieszy się wśród największych touroperatorów.

Wzrost kontraktacji idzie w parze z rozwojem floty. W ramach przygotowań do sezonu letniego 2026 Enter Air powiększył flotę m.in. o 3 nowe Boeingi 737 MAX8 oraz 2 Boeingi 737-800NG.

„Rynek turystyczny zaabsorbował turbulencje związane z sytuacją geopolityczną i po okresie wysokiej zmienności na przełomie pierwszego i drugiego kwartału wraca aktualnie do bardziej przewidywalnego rytmu. Początek sezonu letniego pokazuje solidny popyt na wyjazdy, a touroperatorzy aktywnie dostosowują ofertę do zainteresowania klientów, przywracając niektóre kierunki, a nawet dodając nowe. Nie widzimy istotnego wpływu zawirowań geopolitycznych na realizację programu letniego. Co ważne, wbrew części rynkowych obaw, paliwo było i pozostaje dostępne, samoloty latają zgodnie z planem. Jesteśmy operacyjnie przygotowani do sezonu: mamy większą flotę, zakontraktowany program lotów oraz elastyczność, która pozwala szybko reagować na potrzeby touroperatorów. Koncentrujemy się na najważniejszych obszarach – sprawnej realizacji operacji i wysokiej niezawodności, aby skutecznie wykorzystać większą skalę działalności w najważniejszej części roku” – podsumował Kubrak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 6,96 mln zł wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.

