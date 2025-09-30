Enter Air odnotował 160,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 40,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 100,43 mln zł wobec 87,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 789,71 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 772,56 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 187,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1255,01 mln zł w porównaniu z 1165,43 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 442,1 mln zł wobec 137,4 mln zł rok wcześniej. EBITDA z pominięciem różnic kursowych wyniosła odpowiednio 237,7 mln zł wobec 172,8 mln zł, dodała spółka w komunikacie prasowym.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pierwszego półrocza. Wszystkie nasze projekty optymalizacyjne wypaliły, dając wymierną poprawę wyniku. Doskonale przygotowaliśmy się do wysokiego sezonu, który również możemy zapisać po stronie sukcesów. Enter Air wykazuje się dobrą na tle konkurencji zdolnością do radzenia sobie ze zmiennością sytuacji rynkowej przy jednoczesnym dbaniu o jakość produktu dla odbiorców. Dlatego patrząc na maksymalne wykorzystanie naszej floty w wakacje, oczekujemy, że 2025 rok będzie bardzo dobry” – skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w materiale.

Przychody Enter Air w I pół. 2025 r. wyniosły 1225 mln zł, co oznacza blisko 8-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost przychodów związany był przede wszystkim z rozszerzaniem działalności Grupy. Liczba wykonanych operacji lotniczych zwiększyła się o około 7% r/r, podano również.

„W analizowanym okresie EBITDA Grupy wzrosła do 442,1 mln zł ze 137,4 mln zł w I pół. 2024 r. Enter Air miał 64,5 zł wyniku operacyjnego, co oznacza niemal 5% wzrost z 61,6 mln zł rok wcześniej, a przewoźnik wypracował 187,8 mln zł zysku netto wobec 24,2 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2024 r. Na prezentowane wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursowe wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i niemające wpływu na realny wynik. W I pół. 2025 r. różnice kursowe wynikające z reguły przeliczeniowej MSSF 16 wyniosły 204,4 mln zł, a łączny wpływ FX na porównywalność danych to 239,8 mln zł (w I pół. 2024 r. różnice kursowe wynosiły -35,4 mln zł). Bez uwzględniania różnic kursowych, Enter Air miał 237,7 mln zł EBITDA (+37,5% r/r) oraz 16,6 mln zł straty netto (vs 11,2 mln zł zysku netto w I pół. 2024 r.)” – czytamy także.

Flota Enter Air to obecnie 34 samoloty: 24 Boeingi 737-800 i 10 Boeingów 737 MAX 8. W ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują także 4 samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines oraz 4 samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia z TUI, wymieniono.

Ponadto łączna wartość umów podpisanych z kluczowymi partnerami na polskim rynku turystycznym to ok. 2,2 mld zł, z TUI Poland – 230 mln USD (ok. 932,9 mln zł), Coral Travel Poland – 137 mln USD (ok. 564,6 mln zł), z Rainbow Tours – 93,2 mln USD (366,3 mln zł) oraz z ITAKA FLY o szacunkowej wartości 75,9 mln USD (ok. 292,5 mln zł), podsumowała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 24,36 mln zł wobec 20,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews