Enter Air odnotował 27,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 64,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 35,93 mln zł wobec 25,93 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 138,7 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na prezentowane wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursowe wynikające jedynie z przeliczeń do celów raportowania i nie mające wpływu na realny wynik, W I kw. 2025 r. różnice kursowe wynikające z reguły przeliczeniowej MSSF 16 wyniosły 101,4 mln zł, a łączny wpływ FX na porównywalność danych to 118 mln zł (w I kw. 2024 r. różnice kursowe wynosiły -16,6 mln zł). Bez uwzględniania różnic kursowych, Enter Air miał 37,3 mln zł EBITDA (+77,6% r/r) oraz 74,4 mln zł straty netto (47,7 mln zł straty w I kw. 2024 r.)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 465,31 mln zł wobec 392,88 mln zł rok wcześniej.

„Przychody Enter Air w I kw. 2025 r. wyniosły 465,3 mln zł, co oznacza ponad 18% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost przychodów związany był przede wszystkim z rozszerzaniem działalności Grupy i 16% wzrostem liczby wykonanych operacji lotniczych r/r” – czytamy dalej.

Łączna wartość umów podpisanych z kluczowymi partnerami na polskim rynku turystycznym to ok. 2,2 mld zł, z TUI Poland – 230 mln USD (ok. 932,9 mln zł), Coral Travel Poland – 137 mln USD (ok. 564,6 mln zł), z Rainbow Tours – 93,2 mln USD (366,3 mln zł) oraz z ITAKA FLY o szacunkowej wartości 75,9 mln USD (ok. 292,5 mln zł), podano także.

„Pierwszy kwartał jest w naszej branży tradycyjnie najsłabszy w roku. Osiągnięte wyniki są zgodne z naszymi założeniami. Minione miesiące upłynęły w dużej mierze na przygotowaniach do wysokiego sezonu, który zapowiada się jako jeden z najmocniejszych w ostatniej dekadzie. Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania zagranicznymi podróżami wśród Polaków, co jest efektem stabilizującej się sytuacji gospodarczej oraz rosnącej konsumpcji. Szczególną popularnością cieszą się kierunki śródziemnomorskie, takie jak Grecja, Turcja czy Hiszpania, ale rośnie też popyt na mniej oczywiste destynacje. Stabilne fundamenty makroekonomiczne Polski powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi branży turystycznej i zwiększonemu zapotrzebowaniu na nasze usługi czarterowe” – powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 8,88 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 5,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews